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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В секторе Газа отключилась единственная электростанция

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Израиль прекратил подачу электричества в сектор Газа в воскресенье, станция в Газе, которая вырабатывала часть энергии, теперь тоже не работает. Большинство солнечных панелей, которые также вырабатывали электроэнергию, повреждены
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

В секторе Газа отключилась единственная электростанция, по всей территории нет электричества, передает Al Jazeera.

Корреспондент телекомпании сообщил, что последнее уведомление о предстоящем отключении электричества жители получили в 14:00 (совпадает с мск), спустя час оно было выключено.

По оценке корреспондента, в больницах аварийные генераторы смогут работать еще два-четыре дня. Руководитель медицинского центра Аль-Шифах в Газе сообщил, что после отключения воды и электричества сектор Газа находится «на грани пропасти».

Большую часть энергии в сектор Газа поставлял Израиль: 120 МВт передавались напрямую по линиям электропередачи. Электростанция в Газе вырабатывала 65–75 МВт, топливо на нее Израиль поставлял через КПП Керем Шалом, уточняет The Washington Post. При этом до начала войны в октябре жители этой территории и так проводили без электричества по полдня. Потребности в энергии сектора Газа составляют около 550 МВт, отмечает Al Araby. До 2018 года 30 МВт в сектор Газа поставлял Египет.

Ранее глава Энергетического управления Палестины Дхафер Мельхем сообщил Anadolu, что Израиль прекратил подачу электричества в регион в воскресенье, 8 октября. Кроме того, большинство солнечных батарей в секторе Газа повреждены и не могут генерировать энергию. Мельхем заявил, что Израиль намерен сделать эту территорию «непригодным для жизни местом».

7 октября Израиль объявил, что отключит подачу электроэнергии в сектор Газа, а также прекратит поставки топлива. Спустя два дня Минэнерго Израиля поручило прекратить подачу на эту территорию воды. ООН блокаду сектора Газа осудила, отметив, что это запрещено международным правом.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
электричество сектор Газа Израиль ХАМАС Палестина
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