В секторе Газа отключилась единственная электростанция
В секторе Газа отключилась единственная электростанция, по всей территории нет электричества, передает Al Jazeera.
Корреспондент телекомпании сообщил, что последнее уведомление о предстоящем отключении электричества жители получили в 14:00 (совпадает с мск), спустя час оно было выключено.
По оценке корреспондента, в больницах аварийные генераторы смогут работать еще два-четыре дня. Руководитель медицинского центра Аль-Шифах в Газе сообщил, что после отключения воды и электричества сектор Газа находится «на грани пропасти».
Большую часть энергии в сектор Газа поставлял Израиль: 120 МВт передавались напрямую по линиям электропередачи. Электростанция в Газе вырабатывала 65–75 МВт, топливо на нее Израиль поставлял через КПП Керем Шалом, уточняет The Washington Post. При этом до начала войны в октябре жители этой территории и так проводили без электричества по полдня. Потребности в энергии сектора Газа составляют около 550 МВт, отмечает Al Araby. До 2018 года 30 МВт в сектор Газа поставлял Египет.
Ранее глава Энергетического управления Палестины Дхафер Мельхем сообщил Anadolu, что Израиль прекратил подачу электричества в регион в воскресенье, 8 октября. Кроме того, большинство солнечных батарей в секторе Газа повреждены и не могут генерировать энергию. Мельхем заявил, что Израиль намерен сделать эту территорию «непригодным для жизни местом».
7 октября Израиль объявил, что отключит подачу электроэнергии в сектор Газа, а также прекратит поставки топлива. Спустя два дня Минэнерго Израиля поручило прекратить подачу на эту территорию воды. ООН блокаду сектора Газа осудила, отметив, что это запрещено международным правом.
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