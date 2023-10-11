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Обвинение запросило штраф в ₽250 тыс. для председателя совета «Мемориала»

Обвинение запросило штраф в ₽250 тыс. для председателя совета «Мемориала» Орлова
Прокурор потребовала направить председателя совета «Мемориала» (признан иноагентом и ликвидирован) Орлова на психиатрическую экспертизу, обосновав это «обостренным чувством справедливости»
Олег Орлов
Олег Орлов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В ходе прений по уголовному делу о повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3) против председателя совета правозащитного центра «Мемориал» (признан иноагентом, ликвидирован) Олега Орлова гособвинитель потребовала провести судебно-психиатрическую экспертизу, передает телеграм-канал «Центр Мемориал».

По словам прокурора, у Орлова наблюдаются «обостренное чувство справедливости, отсутствие инстинкта самосохранения, позерство перед гражданами». «Все-таки возраст, изменения в сосудах головного мозга, естественный процесс старения», — добавила гособвинитель.

Она отметила, что Орлов выходил на митинги против войны в Афганистане в 1980 году, добавив, что в те времена таких людей отправляли на экспертизу. В публикации канала уточняется, что правозащитник тогда не ходил на митинги, а расклеивал листовки.

Защитники Орлова — адвокат Катерина Тертухина и главред «Новой газеты» и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов (внесен в реестр иноагентов) — выступили против направления на экспертизу, сочтя это затягиванием процесса.

«Обвинение указало на то, как Орлов ведет себя после процесса. Речь идет о том, что Орлов говорит за пределами зала? Каким образом это касается гособвинителя? Это небывалый случай. Я против, чтобы в день прений затягивать процесс», — сказал Муратов.

Суд не удовлетворил ходатайство прокурора о проведении экспертизы.

Также прокурор запросила штраф в размере 250 тыс. руб. Она подчеркнула, что Орлов дважды привлекался к административной ответственности весной 2022 года.

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По ее словам, смягчающих обстоятельств в деле нет, но «отклонение в здоровье все же есть», поскольку Орлову 70 лет.

РБК направил запрос в Головинский районный суд Москвы, где проходит заседание.

О том, что против Орлова возбудили уголовное дело по статье о повторной дискредитации российской армии, в «Мемориале» сообщили 21 марта. Там уточнили, что дело возбудили из-за статьи Орлова «Им хотелось фашизма. Они его получили», опубликованной французским изданием Mediapart 14 ноября 2022 года.

21 марта у сотрудников организации прошли обыски. СК сообщал, что следственные действия проводились по делу о реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК), которое завели в начале марта в отношении «Мемориала». Как сообщил источник ТАСС, дело возбудили против неустановленных сотрудников общества, которых следствие заподозрило в том, что они «приравнивали коллаборационистов к жертвам политических репрессий и распространяли заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны с использованием средств массовой информации».

Представитель «Мемориала» Никита Петров назвал обвинения организации в реабилитации нацизма «фабрикацией дела на пустом месте».

Административную и уголовную ответственность за дискредитацию действий Вооруженных сил России ввели в российское законодательство в начале марта 2022 года. Позднее ответственность распространили на фейки о работе Росгвардии и российских госорганов за рубежом, а также за дискредитацию всех участников военной операции на Украине.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
«Мемориал» Олег Орлов дискредитация армии уголовное дело Дмитрий Муратов
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