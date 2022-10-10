Район спиртзавода в поселке Теткино Курской области попал под обстрел

Поселок Теткино Курской области вновь попал под артиллерийский огонь со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Под обстрелом оказался район спиртзавода, по нему было «шесть прилетов», Кроме того, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме. По предварительным данным, ранения получили два человека: мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами, оба госпитализированы.

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