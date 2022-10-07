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Представитель Зеленского опроверг его решение посетить саммит G20

Пресс-секретарь Зеленского: решение об участии в саммите G20 в ноябре пока не принято
Окончательное решение по этому поводу не принято, сказал пресс-секретарь Зеленского. В Кремле сообщили, что не определили формат участия России. Посол Индонезии в ОАЭ заявил, что Путин и Зеленский готовы посетить саммит

Окончательное решение об участии президента Украины Владимира Зеленского в саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Индонезии в ноябре, пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает «РБК-Украина».

«Окончательное решение еще не принято», — сказал он.

Саммит G20 в этом году пройдет на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Ранее посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис сообщил изданию The National, что участие в нем президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского прорабатывают. Он утверждал, что местные власти уже начали готовиться к приезду глав двух государств и решать технические задачи.

Россия будет участвовать в саммите, но решение о формате пока не принято, сказал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее, в середине августа, президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Bloomberg сказал, что Путин в личной беседе с ним выразил намерение посетить саммит. За день до этого главы государств общались по телефону, а в июне встречались в Москве. В сентябре Песков заявил, что решение о формате присутствия Путина в саммите примут с учетом фактора безопасности и других аспектов.

В офисе украинского президента при этом указывали, что Зеленский подумает над поездкой на Бали, если там будет присутствовать Путин. В Кремле встречу Путина и Зеленского на полях саммита исключали.

В состав G20 входят 20 стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Это страны Евросоюза, США, Россия, Китай, Великобритания, Бразилия, Саудовская Аравия и другие государства. Украина не является членом сообщества, но Индонезия на правах председателя пригласила украинского президента принять участие в мероприятии.

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Татьяна Зыкина
Индонезия G20 саммит Владимир Путин Владимир Зеленский
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