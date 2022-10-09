Киев сообщил о вызове посла в Белоруссии из-за «планов нанести удар»
В МИД Белоруссии пригласили посла Украины в республике Игоря Кизима и вручили ему дипломатическую ноту, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
В ней белорусская сторона утверждает, что Киев «планирует нанести удар» по территории соседней страны, пояснили в украинском МИДе.
«Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инcинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины», — предположили там.
Киев призвал белорусский народ не поддаваться на провокации, заверив, что Украина «никогда не посягала на чужие территории» и придерживается основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН.
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