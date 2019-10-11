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Экс-посол США на Украине объяснила свой уход личным решением Трампа
По мнению Мари Йованович, уволенной этой весной после трех лет работы на Украине, связанные с адвокатом президента люди были недовольны ее антикоррупционной деятельностью в Киеве
Мари Йованович (Фото: Михаил Маркив / РИА Новости)

Бывший посол США на Украине Мари Йованович на закрытых слушаниях перед комиссией конгресса объяснила свой отъезд из Киева давлением со стороны Дональда Трампа, а также безосновательными обвинениями со стороны его адвоката Руди Джулиани и его ближайшего окружения, сообщает Washington Post, ссылаясь на предоставленные изданию тезисы экс-посла.

Об отставке Йованович, занимавшей пост посла США на Украине с 2016 года, было официально объявлено 20 мая. До этого украинские СМИ сообщили, что дипломата вызвали в Вашингтон для консультаций. Никаких объяснений со стороны официальных лиц не последовало, а временным поверенным в Киеве стал Джозеф Пеннингтон.

Как объяснила Йованович, она рассчитывала остаться в Киеве до 2020 года, однако в нынешнем апреле ей было приказано первым же самолетом вылететь в Вашингтон. По словам экс-посла, с ней встретился заместитель государственного секретаря, который заверил, что сама Йованович ни в чем не виновата, однако президент потерял к ней доверие, а на Госдеп усиленно давили с лета 2018 года, требуя убрать ее с Украины.

Йованович объяснила свой отъезд в том числе многочисленной критикой со стороны личного адвоката президента Рудольфа Джулиани. Последний обвинял ее в том, что посол якобы в личных беседах злословила в адрес президента, а также пыталась защитить интересы бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, который некоторое время работал в руководстве энергетической компании Burisma, работающей на Украине.

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Волкер и экс-посол США на Украине согласились дать показания в конгрессе

По словам бывшего посла, все эти обвинения были необоснованными и ложными. По мнению Йованович, у людей из окружения Джулиани, требовавших ее отставки, были вполне объяснимые мотивы: их финансовые интересы могли пострадать в результате антикоррупционной деятельности, которой посол, по ее утверждению, занималась в Киеве.

В комиссию палаты представителей конгресса США Йованович пришла ответить на вопросы в рамках разбирательства о том, нарушил ли Трамп закон, требуя от Киева возобновить расследование о возможной коррупции в отношении Хантера Байдена в обмен на предоставление Украине военной помощи. В Белом доме отказались сотрудничать с расследованием, начатым по инициативе членов Демократической партии, а некоторые дипломаты, вызванные в качестве свидетелей, предпочли не явиться.

Комиссия также вызывала на слушания двух людей из окружения Джулиани, а также госсекретаря Майка Помпео, главу Пентагона Марка Эспера, министра энергетики Рика Перри. Однако согласился дать показания лишь бывший спецпредставитель президента Курт Волкер, который сообщил о текстовых сообщениях, которыми обменивались Джулиани и президент Украины Владимир Зеленский, а также представитель США при Евросоюзе Гордон Сондлэнд.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Украина, Рудольф Джулиани
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