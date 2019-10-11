Экс-посол США на Украине объяснила свой уход личным решением Трампа

По мнению Мари Йованович, уволенной этой весной после трех лет работы на Украине, связанные с адвокатом президента люди были недовольны ее антикоррупционной деятельностью в Киеве

Мари Йованович (Фото: Михаил Маркив / РИА Новости)

Бывший посол США на Украине Мари Йованович на закрытых слушаниях перед комиссией конгресса объяснила свой отъезд из Киева давлением со стороны Дональда Трампа, а также безосновательными обвинениями со стороны его адвоката Руди Джулиани и его ближайшего окружения, сообщает Washington Post, ссылаясь на предоставленные изданию тезисы экс-посла.

Об отставке Йованович, занимавшей пост посла США на Украине с 2016 года, было официально объявлено 20 мая. До этого украинские СМИ сообщили, что дипломата вызвали в Вашингтон для консультаций. Никаких объяснений со стороны официальных лиц не последовало, а временным поверенным в Киеве стал Джозеф Пеннингтон.

Как объяснила Йованович, она рассчитывала остаться в Киеве до 2020 года, однако в нынешнем апреле ей было приказано первым же самолетом вылететь в Вашингтон. По словам экс-посла, с ней встретился заместитель государственного секретаря, который заверил, что сама Йованович ни в чем не виновата, однако президент потерял к ней доверие, а на Госдеп усиленно давили с лета 2018 года, требуя убрать ее с Украины.

Йованович объяснила свой отъезд в том числе многочисленной критикой со стороны личного адвоката президента Рудольфа Джулиани. Последний обвинял ее в том, что посол якобы в личных беседах злословила в адрес президента, а также пыталась защитить интересы бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, который некоторое время работал в руководстве энергетической компании Burisma, работающей на Украине.