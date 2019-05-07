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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Политика ,  
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США сменят посла на Украине
Мари Йованович покинет должность главы диппредставительства США в Киеве в ближайшее время. В марте генпрокурор заявил, что дипломат передала список людей, которых не должны преследовать украинские власти. В Госдепе это отрицали
Мари Йованович (Фото: Данил Шамкин / Ukrinform / Zuma Wire / ТАСС)

Посол США на Украине Мари Йованович 20 мая завершит работу на своей должности, сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на свои дипломатические источники.

По словам собеседников издания, сейчас Йованович уехала в Вашингтон для консультаций. 11 мая она вернется в Киев, но 20 мая вновь покинет украинскую столицу и должность посла. Об этом, как уточняет издание, уже уведомили всех дипломатов американского посольства в Киеве. До назначения нового посла его обязанности будет исполнять временный поверенный. Кандидатуру пока не определили.

Позднее об уходе Йованович в мае сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на посольство США на Украине. «Она подтвердила дату своего отъезда позднее в этом месяце, что согласуется с передачей президентских полномочий в Украине», — заявили дипломаты.

РБК направил запрос в пресс-службу Госдепартамента США.

Мари Йованович возглавила американское посольство в 2016 году. До этого она занимала аналогичную должность в Киргизии и Армении. До Йованович американской дипмиссией в Киеве руководил Джеффри Пайетт, работавший там с 2013 года. После Украины он отправился работать в Афины. 

В марте этого года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получил от Йованович список лиц, которые не должны были подвергаться уголовному преследованию. «Ситуация была довольно странной», — сказал чиновник, не назвав при этом лиц, упомянутых в документе. 

В Госдепартаменте, комментируя информацию о передаче списка «неприкасаемых», назвали ее откровенной фальсификацией. «Мы видели сообщения об обвинениях [Йованович]», — сказал представитель ведомства. В настоящее время Соединенные Штаты, по его данным, «не оказывают никакой помощи» украинской Генпрокуратуре.

Авторы: Мария Бондаренко, Роман Кирьянов
При участии: Андрей Гатинский
Теги: Украина, посол Украины
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