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Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
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США сменили постоянного посла на Украине

Посол США на Украине Мари Йованович покинула свой пост, на ее место назначен временно исполняющий обязанности диппредставителя страны. Об этом сообщили РБК в посольстве Соединенных Штатов в Киеве.

«Посол Йованович покинула свой пост в понедельник, 20 мая 2019 года. Исполняющий обязанности заместителя главы миссии Джозеф Пеннингтон занял пост временно исполняющего обязанности посла США в Киеве. В настоящее время у нас нет больше объявлений», — заявил РБК пресс-атташе посольства США в Киеве Рэй Кастильо.

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Мари Йованович находится на дипслужбе с 1986 года. В мае 1998 года она была заместителем директора отдела по делам России в Госдепе. Первый период ее работы на Украине пришелся на 2001–2004 годы, когда она была заместителем посла в Киеве и временным поверенным. Позднее она работала в Киргизии и Армении. С 2016 года она была послом США на Украине.

18 мая издание DT.ua со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщило, что в Киев вместо постоянного посла будет назначен временный поверенный в делах. Этот пост, утверждало издание, займет экс-посол в 2006–2009 годах Уильям Тейлор. Временный поверенный, сообщало DT.ua, будет работать в Киеве вместо посла минимум год.

Теги: дипломаты, Украина, новости РБК
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