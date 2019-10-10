Кремль обвинил «украинские силы» в саботаже урегулирования в Донбассе

В Москве считают надуманными причины, по которым Киев не отводит войска от линии соприкосновения. Киев и самопровозглашенные республики ранее обвинили друг друга в срыве разведения военных

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В Кремле заявили о серьезной озабоченности в связи с «попытками некоторых сил на Украине саботировать договоренности по мирному урегулированию в Донбассе. Как сообщает агентство «РИА Новости», об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Говоря о ситуации на востоке Украины, Ушаков напомнил о достигнутых недавно договоренностях об особом статусе Донбасса. Речь идет о так называемой «формуле Штайнмайера», которая предусматривает предоставление особого статуса Донбассу и устанавливает условия проведения выборов в регионе. Соответствующий документ в Минске подписали представители Украины, ОБСЕ, России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Помощник президента выразил надежду на то, что процесс сдвинется с мертвой точки, однако указал, что украинская сторона под надуманным предлогом не занимается отводом войск из населенных пунктов Золотое и Петровское.

Ушаков также добавил, что именно от разведения сил в Донбассе зависят конкретные сроки проведения следующего саммита в «нормандском формате».

Разведение сил должно было начаться 7 октября, однако этого не произошло. Украинская сторона объяснила это нарушением перемирия со стороны народной милиции республик Донбасса. В Донецке в ответ заявили, что обстрелы продолжает украинская сторона.