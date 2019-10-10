ЛНР вновь обвинила Киев в срыве отвода войск

Луганск обвинил Киев в новом срыве плана по отводу сил в районе линии соприкосновения. С соответствующим заявлением выступил представитель народной милиции (армии) ЛНР Михаил Филипоненко, передает Луганский информационный центр.

«Украинская сторона не предпринимает даже попыток к разведению сил и средств на участке № 2 «Золотое». К сожалению, приходится констатировать, что эта наша добрая воля, которая была определена сегодня пуском [сигнальной] ракеты, [запущенной] во второй раз с надеждой, что все-таки украинская сторона одумается и начнет выполнять минские договоренности, к сожалению, тоже не сработала», — заявил он журналистам.

Отвод сил от линии соприкосновения в Донбассе является одним из ключевых условий проведения новых переговоров в «нормандском формате» (лидеры России, Украины, Германии и Франции).

Первая попытка разведения сил была предпринята 7 октября, однако она была сорвана из-за обстрелов. Киев обвинил самопровозглашенные республики в продолжении обстрелов в районе ключевых точек отвода сил (Золотое в ЛНР и Петровское в ДНР). Следующая попытка была предпринята накануне, 9 октября, однако она также не увенчалась успехом.