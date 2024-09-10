Белый дом назвал недопустимыми удары ВСУ вглубь России

«Это все еще наша политика и наш подход», — так в Белом доме не поддержали угрозы Киева наносить удары вглубь территории России. Однако корреспондент Axios утверждает, что вопрос изменения этой политики Блинкен еще обсудит в Киеве

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

США по-прежнему не поддерживают удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России, в том числе американским оружием, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире CNN.

«В нашем взгляде ничего не изменилось. Мы не даем возможности и не поддерживаем атаки вглубь России. И определенно — не оружием производства США. Это все еще наша политика и наш подход», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Вместе с тем корреспондент американского Axios Джулигрейс Бруфке со ссылкой на председателя палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола написала на своей странице в X (ранее — Twitter), что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми едут в Киев в том числе для того, чтобы озвучить украинским властям разрешение на дальнобойные удары по России. «Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать им, что они разрешат [нанести удар по России с помощью ATACMS]», — привела она слова Маккола.

Блинкен анонсировал обсуждение 13 сентября президентом США Джо Байденом и премьером Британии Киром Стармером вопроса использования дальнобойного оружия для ударов по России.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИДа России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.