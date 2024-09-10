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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом назвал недопустимыми удары ВСУ вглубь России

Сюжет
Военная операция на Украине
«Это все еще наша политика и наш подход», — так в Белом доме не поддержали угрозы Киева наносить удары вглубь территории России. Однако корреспондент Axios утверждает, что вопрос изменения этой политики Блинкен еще обсудит в Киеве
Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters
Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

США по-прежнему не поддерживают удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России, в том числе американским оружием, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире CNN.

«В нашем взгляде ничего не изменилось. Мы не даем возможности и не поддерживаем атаки вглубь России. И определенно — не оружием производства США. Это все еще наша политика и наш подход», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Вместе с тем корреспондент американского Axios Джулигрейс Бруфке со ссылкой на председателя палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола написала на своей странице в X (ранее — Twitter), что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми едут в Киев в том числе для того, чтобы озвучить украинским властям разрешение на дальнобойные удары по России. «Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать им, что они разрешат [нанести удар по России с помощью ATACMS]», — привела она слова Маккола.

Блинкен анонсировал обсуждение 13 сентября президентом США Джо Байденом и премьером Британии Киром Стармером вопроса использования дальнобойного оружия для ударов по России.

Байден обсудит со Стармером разрешение для ВСУ наносить удары по России
Политика
Джо Байден

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИДа России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Великобритания Джон Кирби Энтони Блинкен Кир Стармер
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