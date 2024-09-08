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Технологии и медиа ,  
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Маск пообещал запустить Starship к Марсу через два года

Маск: Starship отправится к Марсу через два года

Космический корабль Starship компании SpaceX сможет отправиться к Марсу в непилотируемом режиме через два года, сообщил предприниматель Илон Маск.

«Первые Starship будут запущены к Марсу через два года. <...> Они будут непилотируемыми и должны будут проверить безопасность посадки на Марсе», — написал он в Х.

Если посадка пройдет успешно, то пилотируемые запуски на Марс состоятся через четыре года, продолжил он. По словам Маска, главная цель полетов — создать «самодостаточный город» на Марсе через 20 лет.

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Прототип корабля Starship впервые успешно сел в Индийском океане во время четвертого испытательного полета в июне. На орбиту корабль вывела самая мощная из когда-либо созданных ракет-носителей — Super Heavy. Планируется, что Starship будет многоразовым и применяться для перевозки грузов и астронавтов на околоземную орбиту, а в перспективе — на Луну и Марс.

В 2020 году Маск говорил, что SpaceX сможет впервые доставить человека на Марс в 2026-м. В рамках своей программы по колонизации этой планеты бизнесмен рассказывал, что планирует отправить туда сначала десять человек, а потом численность населения достигнет 80 тыс. К 2050 году Маск планирует отправить на Марс 1 млн человек.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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