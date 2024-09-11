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Технологии и медиа ,  
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Маск рассказал, что мешает отправке людей на Марс

Маск: требования регулятора США мешают отправить людей на Марс

Политика Федерального управления гражданской авиации США (FAA) мешает компании SpaceX отправить первых людей на Марс, написал основатель корпорации, американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в X.

«Мы никогда не отправим человечество на Марс, если так будет продолжаться и дальше», — считает Маск.

Так он отреагировал на публикацию в X, в которой были изложены регуляторные требования к подготовке запуска аппаратов SpaceX. Среди которых, в частности, говорилось о 60-дневной консультации с подразделениями Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Если в течение срока консультации будут подняты любые новые вопросы, то он будет обновляться снова и снова.

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Ранее, 8 сентября, Маск заявил, что Starship сможет отправиться к Марсу в непилотируемом режиме через два года. Если посадка пройдет успешно, то пилотируемые запуски на Марс состоятся через четыре года, отметил он. По словам Маска, главная цель полетов — создать «самодостаточный город» на Марсе через 20 лет.

Прототип корабля Starship впервые успешно сел в Индийском океане во время четвертого испытательного полета в июне 2024 года.

Испытания с ракетой Super Heavy и кораблем Starship проходят несколько лет. Два запуска в 2023 году закончились взрывом ракеты.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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