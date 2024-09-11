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Выборы президента США ,  
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Маск заявил, что Харрис превзошла ожидания на дебатах с Трампом

Илон Маск: Харрис превзошла ожидания на дебатах с Трампом
Сюжет
Выборы президента США
Харрис превзошла ожидания большинства американцев на дебатах, однако Трамп лучше справится с обязанностями президента США, считает Илон Маск. Опрос CNN и SSRS показал, что 63% избирателей отдали победу кандидату от демократов
Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Brian Snyder / Reuters)

На прошедших предвыборных дебатах Камала Харрис превзошла ожидания большинства американцев, но Дональд Трамп справится с обязанностями президента США лучше нее, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск на своей странице в X (ранее Twitter).

«Хотя я не думаю, что модераторы дебатов были справедливы по отношению к Дональду Трампу, сегодня вечером Камала Харрис превзошла ожидания большинства людей. Тем не менее, когда дело доходит до достижения цели, а не просто до произнесения приятных слов, я твердо верю, что Трамп справится с этой задачей гораздо лучше», — написал он.

Маск отметил, что Харрис, находясь сейчас на посту вице-президента, фактически выполняет обязанности главы государства, так как Джо Байден «редко появляется на работе». Он подчеркнул отсутствие «великих дел» и отметил, что выборы определят сохранение нынешних тенденций еще на четыре года или перемены.

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Выборы президента США запланированы на 5 ноября. Кандидатуру Харрис выдвинула Демократическая партия, Трампа — Республиканская. Изначально предполагалось, что главным соперником республиканца станет действующий президент США Джо Байден. Он отказался баллотироваться и предложил вместо себя кандидатуру вице-президента после провальных дебатов с Трампом.

В ночь на 11 сентября состоялись первые дебаты Харрис и Трампа. Их организатором выступил телеканал ABC. Согласно опросу The New York Times/Siena College, накануне мероприятия Трамп опережал Харрис на 1%. Сами дебаты он назвал «лучшими за все время». Экспресс-опрос CNN и SSRS показал, что большинство (63%) зарегистрированных избирателей США отдали победу кандидату от демократов.

Маск заявил, что Харрис превзошла ожидания на дебатах с Трампом
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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
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Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
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Камала Харрис

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