Аэропорты Мурманска и Апатитов временно закрыли для полетов

Аэропорты Мурманска и Апатитов временно не принимают и не отправляют самолеты в елях обеспечения безопасности, сообщили в Росавиации. В конце августа уже вводили подобные ограничения, губернатор объявлял угрозу атаки БПЛА

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Аэропорт Мурманска временно не принимает и не отправляет самолеты в целях обеспечения безопасности, сообщил представитель Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня, 11 сентября, с 09:31 мск на работу аэропорта Мурманск введены временные ограничения», — говорится в сообщении.

Позднее в ведомстве сообщили о временных ограничениях на работу аэропорта Апатиты в Мурманской области. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, заверили в Росавиации.

Аэропорт Мурманска имеет статус федерального значения, имеет регулярное авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Архангельском, Калининградом, Сочи, Калугой, Пермью, Череповцом, Казанью и Минском. Он расположен в 4 км юго-западнее поселка Мурмаши и в 24 км от центра Мурманска. С января по август 2024 года пассажиропоток превысил 1 млн человек.

Накануне в аэропорту Мурманска также вводили ограничения в связи с обеспечением мер безопасности. В частности, рейс из Санкт-Петербурга ушел на запасной аэродром Талаги в Архангельске.