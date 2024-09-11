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Аэропорты Мурманска и Апатитов временно закрыли для полетов

Аэропорты Мурманска и Апатитов временно не принимают и не отправляют самолеты в елях обеспечения безопасности, сообщили в Росавиации. В конце августа уже вводили подобные ограничения, губернатор объявлял угрозу атаки БПЛА
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Аэропорт Мурманска временно не принимает и не отправляет самолеты в целях обеспечения безопасности, сообщил представитель Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня, 11 сентября, с 09:31 мск на работу аэропорта Мурманск введены временные ограничения», — говорится в сообщении.

Позднее в ведомстве сообщили о временных ограничениях на работу аэропорта Апатиты в Мурманской области. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, заверили в Росавиации.

Аэропорт Мурманска имеет статус федерального значения, имеет регулярное авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Архангельском, Калининградом, Сочи, Калугой, Пермью, Череповцом, Казанью и Минском. Он расположен в 4 км юго-западнее поселка Мурмаши и в 24 км от центра Мурманска. С января по август 2024 года пассажиропоток превысил 1 млн человек.

Накануне в аэропорту Мурманска также вводили ограничения в связи с обеспечением мер безопасности. В частности, рейс из Санкт-Петербурга ушел на запасной аэродром Талаги в Архангельске.

Аэропорты Мурманска и Апатитов временно ограничили работу
Общество
Фото:Марина Круглякова / ТАСС
В конце августа губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявлял угрозу атаки беспилотников. 

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Росавиация Мурманск Россия Апатиты Мурманская область полеты
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