Аэропорты Мурманска и Апатитов временно ограничили работу
Временно ограничена работа аэропортов Мурманска и Апатитов (Хибины), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения введены с 15:38 мск.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — добавил он.
Воздушные гавани не принимают и не выпускают рейсы, передал ТАСС со ссылкой на источник.
В регионе объявлена угроза атаки беспилотника, сообщил вскоре после этого глава Мурманской области Андрей Чибис.
В 18:40 мск ограничения в аэропортах были сняты.
27 июля вводились ограничения в работе аэропортов в Татарстане — также по соображениям безопасности. На запасные аэродромы ушли пять самолетов.
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