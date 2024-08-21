 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Аэропорты Мурманска и Апатитов временно ограничили работу

В Мурманской области объявлена угроза атаки беспилотника
Фото: Марина Круглякова / ТАСС
Фото: Марина Круглякова / ТАСС

Временно ограничена работа аэропортов Мурманска и Апатитов (Хибины), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения введены с 15:38 мск.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — добавил он.

Воздушные гавани не принимают и не выпускают рейсы, передал ТАСС со ссылкой на источник.

В регионе объявлена угроза атаки беспилотника, сообщил вскоре после этого глава Мурманской области Андрей Чибис.

В 18:40 мск ограничения в аэропортах были сняты.

27 июля вводились ограничения в работе аэропортов в Татарстане — также по соображениям безопасности. На запасные аэродромы ушли пять самолетов.

Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и Telegram

ЦИК решил отложить выборы в районах Курской области

Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде

Росстат сообщил о росте смертей

ВТБ рассказал о схеме мошенников с арендой банковских карт

Мужчину арестовали за то, что он раскрыл измену своей жены

Аренда жилья в России стала дорожать быстрее на фоне дорогой ипотеки

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Мурманск Апатиты аэропорты беспилотники
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 101,95 (+1,75) Инвестиции, 17:19 Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 91,69 (+0,99) Инвестиции, 17:19
HR-бренд и импакт-инвестиции: зачем российский бизнес поддерживает спортТренды, 18:53
Названа доля желающих переехать в другой город россиянНедвижимость, 18:52
Президент Филиппин пообещал уволить допустивших побег китайской шпионкиПолитика, 18:49
В каюте затонувшей яхты нашли тела «британского Гейтса» и его дочериОбщество, 18:48
Новичок РПЛ объявил о переходе лучшего бомбардира сезона 2021/22Спорт, 18:35
Для чего биткоину стейкинг. Что такое проект BabylonКрипто, 18:28
В Иране назвали две причины катастрофы, в которой погиб президент РаисиПолитика, 18:28
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Россиянам предложили вернуть возможность обсуждать генпланы застройкиНедвижимость, 18:13
Mt. Gox отправила на биржу еще $75 млн в биткоинах. Сколько осталосьКрипто, 18:09
Хуснуллин назвал число семей, улучшивших жилищные условия с 2019 годаНедвижимость, 18:06
Microsoft решила закрыть доступ к ряду облачных подписок в РоссииТехнологии и медиа, 17:57
Путин приехал в Детский клинический центр им. Рошаля в КрасногорскеОбщество, 17:54
Власти назвали интервал движения поездов на ВСМ из Москвы в ПетербургОбщество, 17:48
На канал Роналду в YouTube за первый час подписались 850 тыс. человекСпорт, 17:46