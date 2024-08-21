Аэропорты Мурманска и Апатитов временно ограничили работу

В Мурманской области объявлена угроза атаки беспилотника

Фото: Марина Круглякова / ТАСС

Временно ограничена работа аэропортов Мурманска и Апатитов (Хибины), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения введены с 15:38 мск.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — добавил он.

Воздушные гавани не принимают и не выпускают рейсы, передал ТАСС со ссылкой на источник.

В регионе объявлена угроза атаки беспилотника, сообщил вскоре после этого глава Мурманской области Андрей Чибис.

В 18:40 мск ограничения в аэропортах были сняты.

27 июля вводились ограничения в работе аэропортов в Татарстане — также по соображениям безопасности. На запасные аэродромы ушли пять самолетов.