Второй аэропорт в Мурманской области закрыли для полетов
Еще один аэропорт в Мурманской области — в городе Апатиты — временно перестал принимать и отправлять авиарейсы, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 10:30 МСК временные ограничения введены также на работу еще одного аэропорта в Мурманской области — Апатиты (Хибины)», — говорится в сообщении.
Материал дополняется
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Huawei выпустил первый в мире тройную «раскладушку»
Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября
В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с туристами
Крупнейшие в мире компании выплатили рекордные дивиденды
«Гознак» анонсировал дискуссию о необходимости наличных денег к 2030 году
Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов