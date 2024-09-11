Второй аэропорт в Мурманской области закрыли для полетов

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Еще один аэропорт в Мурманской области — в городе Апатиты — временно перестал принимать и отправлять авиарейсы, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 10:30 МСК временные ограничения введены также на работу еще одного аэропорта в Мурманской области — Апатиты (Хибины)», — говорится в сообщении.

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