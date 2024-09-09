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Издательство отзовет учебники украинского языка из-за карты без Крыма

Украинское издательство «Литера» отзовет и перевыпустит учебники для школьников 7-х классов, на карте в которых республика не включает Крым, говорится в сообщении издательства в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Издательство «Литера» признает свою ошибку в ситуации с картой Украины, отзывает учебники и издает исправленный тираж за свой счет», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что публикация декоративного, а не обучающего элемента — пиктограммы Украины без Крыма в учебнике «Украинский язык. 7 класс» произошла из-за технической ошибки дизайнера и упущения редакции во время окончательной подготовки издания к печати.

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Фото:Екатерина Сычкова / URA.RU / ТАСС

При этом компания уволила главного дизайнера издательства, а всем причастным к выпуску книги вынесли выговоры со штрафами.

Издательство извинилось перед общественностью, учениками и педагогами, а в отдельном сообщении принесло извинения авторам книги Анастасии Онатий и Тарасу Ткачуку.

Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году. В Киеве до сих пор не признают его итогов и считают территорию полуострова украинской. В Кремле не раз заявляли, что Крым является неотъемлемой частью России. Москва предупреждала Киев, что в случае любых притязаний на полуостров последует ответ.

Госдума в декабре 2022 года одобрила в первом чтении внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривает штраф в размере 1 млн руб. за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России, то есть не включающие в ее состав Крым и Курилы.

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