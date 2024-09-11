Алаудинов сообщил об отводе иностранных наемников ВСУ из Курской области

Иностранных наемников, которые воевали на стороне Украины в Курской области, отвели из региона из-за больших потерь, заявил «РИА Новости» заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Мы фиксируем, что иностранцев отсюда уже оттянули на данный момент, иностранцев уже мы тут не фиксируем, как это было в первые дни», — сообщил он.

По словам Алаудинова, на линии боевого соприкосновения на курском направлении остались только военнослужащие ВСУ.

Бои в Курской области идут с 6 августа. В Киеве назвали целью вторжения ВСУ в регион усиление своих позиций на переговорах. Российский президент Владимир Путин назвал действия Украины «масштабной провокацией».

Алаудинов, который находится в зоне боевых действий, регулярно отчитывается о ходе боев в Курской области. Накануне он сообщил об ударе по военной технике противника. По его словам, российские войска уничтожили украинский танк, боевую бронированную машину и пушку.