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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов назвал решающим бой в Курской области

Алаудинов: бой с ВСУ в Курской области будет решающим для военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Бой с украинскими военными в Курской области станет решающим для военной операции на Украине, заявил в интервью ТАСС замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его мнению, представители военного управления «дружно» пытаются просчитать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) собираются сделать, за счет чего получится окончательно «завершить эпопею с украинскими формированиями, нанеся еще один удар».

«Я в начале этого года говорил, что мы готовимся к тому решающему бою. Сейчас решающий бой как раз и происходит. Я думаю, что этот решающий бой и завершит историю специальной военной операции», — отметил Алаудинов. Он убежден, что Россия выйдет из нее победителем.

По словам командира спецназа, «ставки с каждым днем растут», потому что российская армия потеряла «энное количество своих бойцов» для победы. «Понятное дело, что, понеся такие потери, уже никто не собирается останавливаться и отдавать им эти территории», — уточнил он.

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Фото:Ukrainan Armed Forces / Reuters

Алаудинов находится в зоне боев в Курской области, которые начались 6 августа. 3 сентября он отчитался, что российские военные за сутки уничтожили боевую бронированную машину Stryker, реактивную систему залпового огня RAK-12, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска», а также два пункта управления дронами — в общей сложности более десяти единиц техники.

В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера, с 10 августа введен режим контртеррористической операции. 12 августа президент России Владимир Путин потребовал от Минобороны «выбить» украинские силы с российской территории.

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