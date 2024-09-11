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Политика ,  
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MEE рассказал об «особом требовании» Москвы для визита Путина в Турцию

Middle East Eye объясняет перенос визита Путина требованием, чтобы его самолет сопровождали российские истребители. Однако это сделать сложно, поскольку системы ПВО НАТО могут воспринять их как вражеские цели, пишет издание
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин откладывает свой визит в Турцию из-за требования, чтобы его самолет сопровождали российские истребители, пишет издание Middle East Eye со ссылкой на источники. С прошлого года Путин несколько раз отложил официальные визиты в Анкару, сообщает издание.

Требование Москвы выполнить сложно, поскольку размещенные в стране системы ПВО НАТО могут воспринять российские боевые самолеты как вражеские цели, указывает MEE. По словам одного из источников, Турция вряд ли отключит системы ПВО, чтобы удовлетворить просьбу России. В ходе последних контактов по поводу визита российские и турецкие чиновники обсуждали приезд Путина в первую неделю октября, однако «особые требования» делают планирование и организацию поездки маловероятными, рассказали собеседники.

По словам одного из неназванных бывших турецких послов, Турция «в качестве жеста» может послать истребители для сопровождения глав иностранных государств. Однако собеседник отметил, что «не припомнит ни одного визита, в ходе которого главы иностранных государств хотели бы прибыть в сопровождении истребителей своей страны». Другой источник добавил, что отдельного протокола на этот счет нет.

Российские чиновники в ходе обсуждений также обратили внимание на то, что три крупнейших отеля в Анкаре — Hilton, Sheraton и JW Marriott — американские. По словам источников издания, в Москве считают, что они небезопасны для Путина.

РБК обратился за комментарием к Дмитрию Пескову.

В прошлый раз Путин посещал Турцию в 2014 году. Лично президент встречался со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом последний раз в Сочи в сентябре прошлого года.

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Владимир Путин и&nbsp;Ухнаагийн&nbsp;Хурэлсух

В декабре прошлого года Эрдоган заявлял, что Путин приедет в Турцию в начале этого года. Reuters и газета Türkiye сообщали, что визит может состояться 12 февраля.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Путин не планирует поездку в Анкару до президентских выборов из-за сжатого графика. В феврале «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что запланированный на февраль визит Путина перенесен на весну «в связи с электоральным циклом в двух странах» (в конце марта в Турции прошли муниципальные выборы).

В том же месяце Эрдоган рассказывал, что Путин в телефонном разговоре пообещал ему не медлить с визитом, а в апреле он сообщал, что Путин приедет в Турцию, но дата еще не определена. Песков тогда объяснял, что дата пока не согласована из-за графиков президентов, оба были заняты выборами. «Графики иногда бывает непросто согласовать, но это не означает, что у нас какая-то пауза в контактах на высшем уровне», — говорил он.

В июле Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане заверил турецкого коллегу, что обязательно приедет в Турцию.

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Елена Чернышова
При участии
Полина Химшиашвили
Владимир Путин Турция визит истребители НАТО ПВО
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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