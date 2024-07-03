Путин пообещал Эрдогану посетить Турцию

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин пообещал президенту Турции Реджепу Эрдогану обязательно приехать в его страну для переговоров. Об этом он заявил на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

«Обязательно приеду», — цитирует Путина «РИА Новости».

«Я хотел бы принять вас в Турции как можно скорее», — передает слова Эрдогана новостной портал Haber 7.

По данным турецкого издания Sözcü, в ходе встречи обсуждалась ситуация на Украине и в Сирии, конфликт Израиля и Палестины, борьба с терроризмом, а также российско-турецкие отношения.

Эрдоган заявил, что Турция может «создать основу для примирения, чтобы положить конец продолжающейся войне между Россией и Украиной».

Накануне Кремль заявил, что Путин на полях саммита ШОС проведет ряд важных двусторонних контактов, в том числе с Эрдоганом. По словам президента Турции, он продолжает «телефонную дипломатию» со своим российским коллегой.

Последний раз президенты встречались лично в сентябре 2023 года в Сочи. С тех пор не раз сообщалось о возможном визите Путина в Турцию, сам Эрдоган называл предполагаемые даты, но поездка так и не состоялась.