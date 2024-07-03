 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин пообещал Эрдогану посетить Турцию

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин пообещал президенту Турции Реджепу Эрдогану обязательно приехать в его страну для переговоров. Об этом он заявил на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

«Обязательно приеду», — цитирует Путина «РИА Новости».

«Я хотел бы принять вас в Турции как можно скорее», — передает слова Эрдогана новостной портал Haber 7.

По данным турецкого издания Sözcü, в ходе встречи обсуждалась ситуация на Украине и в Сирии, конфликт Израиля и Палестины, борьба с терроризмом, а также российско-турецкие отношения.

Эрдоган заявил, что Турция может «создать основу для примирения, чтобы положить конец продолжающейся войне между Россией и Украиной».

Эрдоган рассказал о телефонной дипломатии с Путиным
Политика
Реджеп Тайип&nbsp;Эрдоган и Владимир Путин

Накануне Кремль заявил, что Путин на полях саммита ШОС проведет ряд важных двусторонних контактов, в том числе с Эрдоганом. По словам президента Турции, он продолжает «телефонную дипломатию» со своим российским коллегой.

Последний раз президенты встречались лично в сентябре 2023 года в Сочи. С тех пор не раз сообщалось о возможном визите Путина в Турцию, сам Эрдоган называл предполагаемые даты, но поездка так и не состоялась.

Саммит ШОС продлится в Астане с 3 по 4 июля. Там лидеры стран «обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования ее деятельности», уточнили в Кремле. По итогам заседания будут подписаны несколько совместных документов, в том числе Астанинская декларация.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Персоны
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Турция переговоры приглашение
Эрдоган Реджеп Тайип фото

Эрдоган Реджеп Тайип

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Эрдоган рассказал о телефонной дипломатии с Путиным
Политика
Кремль анонсировал обсуждение Эрдоганом и Путиным чувствительных вопросов
Политика
МИД Турции допустил встречу Путина и Эрдогана в Казахстане
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 93,7 (-0,26) Инвестиции, 02 июл, 17:39 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,69) Инвестиции, 02 июл, 17:39
РПЛ назвала сумму, потраченную клубами на трансферы в сезоне-2023/2024 Спорт, 19:31
Российский дзюдоист принял приглашение выступить на Олимпиаде Спорт, 19:23
В Госдуме предложили защищать права акционеров «вплоть до расстрела» Инвестиции, 19:16
Медведев одержал волевую победу над 102-й ракеткой мира на Уимблдоне Спорт, 19:15
В столичном районе Люблино во время драки мужчина открыл стрельбу Общество, 19:12
Живущий в США российский пловец получил допуск на Олимпиаду Спорт, 19:08
Рост зарплат в России замедлился весной Экономика, 19:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кавендиш побил 50-летний рекорд по победам на этапах «Тур де Франс» Спорт, 18:57
Хачанов вышел во второй круг Уимблдона после отказа Карацева Спорт, 18:56
Три продукта, которые нужно есть для густых и блестящих волос РБК и Мистраль, 18:53
Никабы: что это, отличие от хиджаба, где запрещены База знаний, 18:52
Дерипаска и Набиуллина разошлись во мнениях о фондовом рынке России Финансы, 18:48
В управлении по борьбе с коррупцией полиции Петербурга прошли обыски Общество, 18:44
В ЕС задумались о продлении транзита российского газа через Украину Политика, 18:44