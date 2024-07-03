Путин пообещал Эрдогану посетить Турцию
Президент России Владимир Путин пообещал президенту Турции Реджепу Эрдогану обязательно приехать в его страну для переговоров. Об этом он заявил на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.
«Обязательно приеду», — цитирует Путина «РИА Новости».
«Я хотел бы принять вас в Турции как можно скорее», — передает слова Эрдогана новостной портал Haber 7.
По данным турецкого издания Sözcü, в ходе встречи обсуждалась ситуация на Украине и в Сирии, конфликт Израиля и Палестины, борьба с терроризмом, а также российско-турецкие отношения.
Эрдоган заявил, что Турция может «создать основу для примирения, чтобы положить конец продолжающейся войне между Россией и Украиной».
Накануне Кремль заявил, что Путин на полях саммита ШОС проведет ряд важных двусторонних контактов, в том числе с Эрдоганом. По словам президента Турции, он продолжает «телефонную дипломатию» со своим российским коллегой.
Последний раз президенты встречались лично в сентябре 2023 года в Сочи. С тех пор не раз сообщалось о возможном визите Путина в Турцию, сам Эрдоган называл предполагаемые даты, но поездка так и не состоялась.
Саммит ШОС продлится в Астане с 3 по 4 июля. Там лидеры стран «обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования ее деятельности», уточнили в Кремле. По итогам заседания будут подписаны несколько совместных документов, в том числе Астанинская декларация.