Песков объяснил, почему сроки визита Путина в Турцию еще не согласованы

Самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия» (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не согласована из-за графиков глав государств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Дата действительно пока не согласована», — сказал Песков и пояснил, что Путин был занят выборами президента и последующей подготовкой к инаугурации, а его турецкий коллега Рэджеп Тийип Эрдоган — региональными и муниципальными выборами.

«Графики иногда бывает непросто согласовать, но это не означает, что у нас какая-то пауза в контактах на высшем уровне», — подчеркнул пресс-секретарь.

Президенты компенсируют это частыми телефонными разговорами, их главной темой остаются двусторонние отношения, отметил Песков. «Ну и вокруг наших стран обстановка, к сожалению, оставляет желать лучшего, поэтому все это тоже становится поводом для обсуждений», — заключил он.

Визит Путина в Турцию обсуждают с лета 2023 года. Источник «РИА Новости» сообщил, что поездка президента может состояться в феврале 2024 года, однако позднее агентство узнало, что ее перенесли на конец апреля — начало мая. Кремль исключил визит Путина в Турцию до выборов из-за плотного графика главы государства.

Одной из основных тем переговоров Эрдоган назвал зерновую сделку, из которой Россия вышла летом 2023 года. Москва объяснила решение невыполнением своих условий — облегчения экспорта российских удобрений и сельхозпродукции, в частности переподключения Россельхозбанка к SWIFT.