За чем следить на первых дебатах между Харрис и Трампом Кандидаты в президенты США впервые столкнутся лицом к лицу перед выборами

10 сентября, меньше чем за два месяца до президентских выборов, пройдут первые дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Каким вопросам будет уделено основное внимание и как готовились к поединку кандидаты — в статье РБК

Фото: Maik Meyer / Keystone Press Agency / Global Look Press

Как будут проходить дебаты

Первые и пока единственные согласованные телевизионные дебаты между кандидатами в президенты США от демократов и республиканцев, вице-президентом Камалой Харрис и экс-президентом Дональдом Трампом, пройдут 10 сентября в 21:00 по местному времени (11 сентября в 4:00 мск) в Национальном конституциональном центре. Это музей в Филадельфии, посвященный основному закону США. Организатором выступит телеканал ABC, модерировать дебаты будут телеведущие Дэвид Мьюир и Линси Дэвис. Дебаты продлятся 90 минут, предусмотрено два перерыва на рекламу.

Филадельфия — административный центр Пенсильвании, одного из семи колеблющихся штатов, исход голосования в которых будет иметь решающее значение в президентских выборах.

Победа на выборах президента США достается кандидату, набравшему больше половины голосов выборщиков, которых 538, представляющих 50 штатов и Вашингтон (округ Колумбия). Большинство штатов на протяжении многих электоральных циклов голосует за представителя одной и той же партии: например, Калифорния считается продемократическим, или «синим» штатом, а Алабама, напротив, республиканским — «красным». Однако есть регионы, где предпочтения избирателей меняются, причем в некоторых весьма часто. Такие штаты называют колеблющимися. На нынешних выборах к ним относят Аризону, Висконсин, Джорджию, Мичиган, Неваду, Пенсильванию и Северную Каролину. С учетом преимущества Трампа в опросах общественного мнения в последней, а также числа выборщиков от «красных» штатов, для победы республиканцу будет достаточно одержать верх еще в двух колеблющихся штатах — Джорджии и Пенсильвании.

Первой на сцену пригласят Харрис как представителя правящей партии. Вступительное слово не предусмотрено, кандидаты сразу перейдут к ответам на вопросы — задавать их на этих дебатах будут лишь модераторы (иногда телеканалы приглашают задать вопросы избирателей и должностных лиц). Согласно правилам у кандидатов будет по две минуты на ответ, еще две минуты на прения с оппонентом, а также по минуте на какие-то уточнения или разъяснения своего ответа. У Трампа и Харрис также будет по две минуты для заключительных заявлений в конце трансляции.

Республиканцу выпала возможность выбрать их очередность — он предпочел выступать последним. Харрис же разрешили выбрать подиум — она выбрала левый (для зрителей — правый). У каждого кандидата будут ручка, блокнот и бутылка воды; принести свои заметки или какой-то реквизит они не могут. Присутствие зрителей не предусмотрено, Трампу и Харрис будет запрещено взаимодействовать с членами их предвыборных штабов во время рекламных пауз.

На протяжении нескольких недель команда Харрис безуспешно добивалась отмены нового правила, введенного перед дебатами между Трампом и действующим президентом США Джо Байденом 27 июня, еще до формального выдвижения партиями их кандидатов, — оно заключается в том, что микрофоны кандидатов будут включаться, лишь когда им будет предоставлено слово, чтобы не дать им возможности перебивать друг друга.

Предвыборный штаб Харрис посчитал, что постоянно включенный микрофон пойдет ей на пользу, ведь так будет проще подтолкнуть Трампа к «несдержанным высказываниям», которые затем можно было бы использовать против него, отметило Politico. Хотя Трамп и говорил о своей готовности выступать с включенным микрофоном оппонента, его команда настаивала на сохранении июньского правила. После долгих споров предвыборный штаб Харрис согласился на выключение микрофонов, но выразил свое недовольство в письме ABC, отметив, что Харрис «окажется в невыгодном положении из-за такого формата, который оградит Дональда Трампа от прямых контактов с вице-президентом». «Мы подозреваем, что это является основной причиной того, почему его предвыборная кампания настаивает на отключении микрофонов», — заявили демократы.

Какие темы будут обсуждать

Это первые для Харрис дебаты в статусе кандидата Демократической партии США. А вот для Трампа — уже четвертые за политическую карьеру и вторые за нынешнюю президентскую кампанию. Однако за два с небольшим месяца, что прошли с июньских дебатов, изменилось многое: на смену Байдену пришла Харрис, Трамп пережил покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании, а затем объявил о решении выдвинуть кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнса.

И если Байден отставал, согласно данным опросов, от Трампа, то Харрис обошла его. Согласно усредненным данным опросов, рассчитанных порталом FiveThirtyEight (проект ABC), кандидат Демпартии обладает преимуществом примерно в 3 п.п. — 47,1% против 44,3%. Правда, проведенный незадолго до дебатов опрос газеты The New York Times и Сиенского колледжа, считающийся одним из наиболее надежных, дает Трампу преимущество в 1 п.п. — 48% против 47%. Между тем Харрис уверенно лидирует по количеству пожертвований: за август на нужды ее кампании было собрано $361 млн, почти втрое больше, чем для Трампа.

Согласно правилам организаторы дебатов заранее не предоставят кандидатам списки тем и конкретных вопросов. Однако, исходя из прежнего опыта, можно предположить, что значительная часть дискуссий будет посвящена проблемам миграции, инфляции, здравоохранения и права на аборты. Не исключено, что будет затронута тема расового равенства, ведь именно корреспондент ABC Рэйчел Скотт проводила то самое интервью Трампа, когда он заявил, что Харрис «несколько лет назад внезапно стала черной», хотя раньше якобы позиционировала себя как исключительно американку с индийскими корнями (в действительности мать вице-президента родом из Индии, а отец — афроамериканец ямайского происхождения).

На повестке могут оказаться и внешнеполитические темы, включая продолжающиеся военные конфликты на Ближнем Востоке и Украине. Не исключено, что в прениях будет упомянуто и недавнее заявление российского президента Владимира Путина, что после снятия Байдена «фаворитом» Москвы стала Харрис, или недавние заявления Минюста США о вмешательстве России в выборы.

В преддверии дебатов вице-президент поселилась в отеле в центре Питтсбурга (штат Пенсильвания), где вместе с помощниками с четверга готовилась к эфиру и оттачивала короткие и емкие ответы на возможные вопросы, пишет Time. Трамп же решил посвятить предшествующую неделю предвыборным мероприятиям и общению со СМИ — по его словам, он и так «готовился к дебатам всю жизнь». «Вы можете использовать любую стратегию, какую захотите, но вы должны как бы прочувствовать ее в процессе дебатов… У каждого есть план, пока он не получит по морде», — сказал он 4 сентября, процитировав знаменитого боксера Майка Тайсона.

Ранее предвыборный штаб Трампа сообщил, что его следующие дебаты с Харрис могут пройти на площадке NBC 25 сентября. Однако Харрис пока не дала согласие на участие в них, а сам телеканал назвал названную республиканцами дату предварительной. Но уже решено, что 1 октября CBS проведет первые дебаты между кандидатами в вице-президенты — сенатором от Огайо Джей Ди Вэнсом и губернатором Миннесоты Тимом Уолцом.