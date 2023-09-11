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Война санкций ,  
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На Украине рассказали, что будет с конфискованными квартирами Лебедева

Квартиры Артемия Лебедева в Киеве передали под управление госфонда Украины
Сюжет
Война санкций
Украинский суд решил конфисковать квартиры Артемия Лебедева в Киеве минувшим летом. Теперь их продадут или сдадут в аренду, а средства направят на ликвидацию последствий боевых действий, сообщили в фонде госимущества Украины
Интерьер одной из конфискованных квартир&nbsp;
Интерьер одной из конфискованных квартир  (Фото: temalebedev / Telegram)

Правительство Украины передало под управление Фонда государственного имущества страны две киевские квартиры российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева, сообщила пресс-служба фонда.

Решение об изъятии этих активов принял Высший антикоррупционный суд Украины в июле. Речь идет о двух квартирах площадью 138,5 кв. м и 193,2 кв. м. Издание «Страна» писало, что обе они находятся в центре Киеве — на Ярославском валу и на улице Саксаганского.

«Ранее они находились в прямом владении Лебедева, а также косвенно через бизнес-партнера Константина Моршнева», — уточнили в фонде госимущества.

Учреждение сообщило, что после всех процедур оформления изъятых активов будет рассмотрен вопрос об их приватизации или сдаче в аренду. Там также пообещали, что вырученные средства будут направлены в созданный украинским правительством фонд, который занимается ликвидацией последствий боевых действий.

«Никаких комментариев не даю», — сказал РБК Артемий Лебедев.

Лебедев, комментируя решение украинских властей, в июле публиковал в своем телеграм-канале фотографию квартиры в Киеве. «Моя хата — теперь точно с краю. Жалко киевскую квартирку. Буду скучать по ней», — писал он.

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В прошлом Студия Артемия Лебедева занималась проектами на Украине и у нее там было свое представительство. Из данных на сайте компании следует, что она сделала туристический логотип города Измаил в Одесской области, айдентику для Киевской оперы, схему маршрутов трамваев Одессы, серию марок для украинской почты, логотип ботанического сада им. Фомина в Киеве.

Лебедев не раз выступал с критикой украинских властей. Президента Владимира Зеленского он называл «клоуном», а СБУ — «сборищем кретинов». Он поддержал присоединение Крыма к России, а в 2015 году его студия разработала логотип для полуострова.

В 2017 году СБУ запретила Лебедеву въезд на Украину «в связи с совершением им деятельности, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности». В январе 2022-го дизайнер попал под санкции, утвержденные президентом Владимиром Зеленским.

В марте 2023 года СБУ сообщила, что Лебедеву заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание действий России в отношении Украины). Поводом для этого стала поездка дизайнера на Запорожскую АЭС, откуда он делал репортаж.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Анастасия Куницына
Артемий Лебедев Военная операция на Украине санкции квартира Киев конфискация
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