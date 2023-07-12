Лебедев ответил на конфискацию квартиры в Киеве словами «буду скучать»

Дизайнер Артемий Лебедев сказал, что будет скучать по конфискованной киевской квартире

Артемий Лебедев (Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press)

Дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на конфискацию своей квартиры в Киеве словами «буду скучать».

«Моя хата теперь точно с краю. Жалко киевскую квартирку. Буду скучать по ней», — написал Лебедев в телеграм-канале.

11 июля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины изъял две квартиры дизайнера в Киеве — на Ярославовом Валу (138 кв. м) и на улице Саксаганского (193 кв. м). «Страна.ua» утверждает, что первая квартира была оформлена на самого Лебедева и опечатана еще в январе, а вторая была переписана на его друга, программиста, за несколько месяцев до начала военной операции на Украине.

В январе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Лебедева. Ограничения предусматривают блокировку активов и предотвращение оттока капитала с Украины. Дизайнер отреагировал на это решение фразой «теперь я могу спать спокойно».

В марте 2023 года против Лебедева возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание действий России в отношении Украины) из-за его репортажа с Запорожской АЭС, которую контролируют российские силы.

Лебедев неоднократно выступал в поддержку российских властей. В 2014 году он поддержал включение Крыма в состав России, в 2015 году его студия придумала логотип полуострова. Весной 2017 года СБУ запретила Лебедеву въезжать в страну из-за «совершения им деятельности, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности».