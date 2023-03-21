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СБУ вынесла обвинения Артемию Лебедеву за репортаж с Запорожской АЭС

СБУ обвинила Артемия Лебедева «в преступной деятельности» за репортаж с Запорожской АЭС
Артемий Лебедев
Артемий Лебедев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Служба безопасности Украины предъявила заочные обвинения российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедева из-за его репортажа с Запорожской атомной электростанции. Об этом СБУ сообщила в телеграм-канале.

«Задокументирована преступная деятельность российского блогера Артемия Лебедева, который в июне 2022 года незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции», — говорится в сообщении службы. В СБУ уточнили, что он снял «заказной репортаж» для пророссийских медиаресурсов.

Обвинения Лебедеву предъявлены по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание действий России в отношении Украины).

РБК обратился за комментарием к Артемию Лебедеву.

Летом 2022 года в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) Лебедев выкладывал фотографии Запорожской АЭС и металлургического комбината «Азовсталь», бои за который в Мариуполе шли практически с самого начала военной операции.

Запорожская АЭС перешла под контроль российский войск в первые дни после начала спецоперации, а Запорожская область в конце сентября 2022 года вошла в состав России.

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Лебедев неоднократно выступал в поддержку российских властей. В 2014 году он поддержал включение Крыма в состав России, в 2015-ом его студия придумала логотип полуострова.

Весной 2017 года СБУ запретила Лебедеву въезжать в страну из-за «совершения им деятельности, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности». Он выступал с критикой в адрес украинских властей и выражал надежду на смену администрации в Киеве.

В январе 2022 года президент Владимир Зеленский ввел против Лебедева санкции, на что тот отреагировал в телеграм-канале, написав, что считает это «полноценной заменой ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени».

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