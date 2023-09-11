В Белоруссии заявили о задержании готовивших по заданию СБУ теракты

В Минске заявили, что КГБ Белоруссии задержал нескольких граждан страны и украинца, которые готовили подрывы на белорусской железной дороге по заданию украинских спецслужб

Здание КГБ Белоруссии (Фото: FeyginFoto / Shutterstock)

Белорусский Комитет госбезопасности (КГБ) задержал членов боевых ячеек, которые планировали теракты на железной дороге, сообщает БелТА со ссылкой на КГБ. В комитете заявили, что задержанные работали на Службу безопасности Украины (СБУ).

В республике выявили три боевые ячейки, их члены планировали устроить подрывы на железной дороге в Столбцовском районе Минской области и Толочинском районе Витебской области, заявили в КГБ. У задержанных изъяли взрывчатку и детонаторы.

Фигурант, намеревавшийся устроить теракт в Столбцовском районе, «инициативно вышел на связь с СБУ», к подготовке подрыва он привлек бывшего коллегу, говорится в сообщении. Организацией теракта в Толочинском районе руководил гражданин Украины, который для его исполнения нашел двух белорусов, «у которых были навыки в минно-взрывном деле».

Украинец, добавили в комитете, устроил на территории Белоруссии склад «с автоматами Калашникова, дронами и взрывчаткой».

Все задержанные были помещены в СИЗО.

В феврале этого года на аэродроме Мачулищи в Минской области была предпринята попытка атаки с помощью дронов на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50. В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании террориста и его пособников, которые собирались уничтожить воздушное судно.

По словам главы государства, операцию разработала СБУ совместно с Центральным разведывательным управлением США. К ее реализации привлекли гражданина России с украинским паспортом, который родился в Кривом Роге, но жил в Крыму. «Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов», — уточнил Лукашенко.

По его словам, А-50 во время атаки почти не получил повреждений, «кроме царапин и одной пробоины в корпусе».

На Украине отвергли причастность к происшествию. Как сказал советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк, этот инцидент был «антитеррористическим актом», который совершили «местные партизаны».