КГБ Белоруссии заявил о доказательствах причастности СБУ к атаке на А-50

Вид на здание КГБ Белоруссии (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

КГБ Белоруссии установил прямую причастность «оперативного состава и руководства службы безопасности Украины» к попытке нападения на российский самолет А-50 на аэродроме в Мачулищах. Об этом заявил замглавы следственного управления КГБ Константин Бычек, передает «БелТА».

«Вскрыта система вербовки спецслужбами Украины собственных граждан для совершения актов терроризма на территории иностранных государств, установлены организации прикрытия, использовавшиеся для их подготовки и обучения, изучена тактика применения взрывчатых веществ, механизмы коммуникации и управления агентурой, вскрыты и ликвидированы каналы эвакуации агента», — рассказал он.

По словам Бычека, первичные следственные действия позволяют сделать вывод об использовании в подготовке нападения «агентуры спецслужб Республики Польша из числа так называемых беглых белорусов» — они, по версии КГБ, помогали подозреваемому в нападении на территории Белоруссии.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 289 УК (акт терроризма). Виновным может грозить до 15 лет лишения свободы. В рамках дела задержаны более 20 человек, в том числе непосредственный исполнитель.

О задержании «террориста украинских спецслужб» и его пособников ранее сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, это был гражданин России с украинским паспортом, который родился в Кривом Роге, но жил в Крыму. В 2014 году мужчину завербовали украинские спецслужбы, добавил белорусский президент.

Он утверждал, что СБУ разработала операцию по уничтожению А-50 вместе с ЦРУ США. Самолет при попытке нападения «не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности», уточнил Лукашенко.

Позже белорусский телеканал АТН показал кадры задержания подозреваемого в совершении нападения. Он представился гражданином Украины Николаем Швецом. Мужчина говорит, что сотрудничал с СБУ. На вопрос о том, за что он задержан, Швец ответил: «Подорвал самолет на аэродроме Мачулищи 26 февраля с помощью двух дронов».

Киев отверг обвинения в причастности к инциденту. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал попытку нападения на А-50 в Белоруссии «антитеррористическим актом», который совершили «местные партизаны».

Впервые о происшествии на аэродроме в Мачулищах сообщил телеграм-канал BYPOL (признан в Белоруссии экстремистским, сама организация признана террористической) 26 февраля. По данным канала, там произошло два взрыва; также он опубликовал видео с полетом дрона, на котором видно, как беспилотник пролетает над взлетно-посадочной полосой и садится на антенну А-50, после чего улетает. На следующий день Минобороны Белоруссии показало видео с исправным самолетом, не уточнив, когда были сделаны кадры.