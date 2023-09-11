Медведев назвал свой вариант ответа на запрет ЕС ввозить машины

ЕС разъяснил ранее введенные санкции: россиянам запрещено ввозить средства гигиены, личные смартфоны и авто. В Совфеде предложили зеркальный ответ. Медведев не счел этот вариант рабочим и призвал приостановить дипотношения

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Решение ЕС запретить ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни — это «плевок в лицо» каждому россиянину, в качестве ответа стоит приостановить дипломатические отношения с Брюсселем, написал в Telegram заглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, Евросоюз, подтвердив запрет на въезд россиян в ЕС со своей техникой и предметами личной гигиены, «без околичностей» сказал россиянам, что они для него «люди второго сорта, этакие Шариковы». И это решение явно не «кара для «преступного агрессивного режима в Кремле», а действия в отношении рядовых граждан, отметил Медведев.

При этом вводить ответные ограничения в отношении граждан ЕС — это точно не вариант, продолжил он. «Мы не расисты, <...> да и те, кто к нам приезжает, обычно любят и ценят Россию», — написал замглавы Совбеза.

По его мнению, лучшим вариантом было бы «приостановить дипломатические сношения с ЕС и вывести дипперсонал в нашу страну».

Он уверен, что этот шаг напугает европейских чиновников. «Ибо посольства эвакуируют перед вполне определенными событиями», — написал бывший президент.

Накануне Еврокомиссия разъяснила на своем сайте правила применения уже действующих санкций (новых документов не принималось). Согласно этим разъяснениям, россияне не могут ввозить в страны ЕС личные вещи и транспортные средства, попадающие под санкции. Запрет действует и в случае туристических поездок.

До этого было неясно, распространяются ли ранее введенные санкции именно на личные вещи. Из таких вещей под ограничительные меры попадают свыше 160 позиций. Среди них — косметика, товары для душа, зубные пасты, мыло, женские костюмы и платья с юбками, обувь, смартфоны, фотоаппараты и другие вещи.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что считают западные санкции незаконными. Врио руководителя ФТС Руслан Давыдов назвал запрет для россиян на ввоз личных вещей «полным беспределом». А глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что «только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил».