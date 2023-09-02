Глава ВМС Германии назвал учения в Балтике желанием сказать России: не в нашу смену

В ФРГ назвали учения в Балтике желанием сказать России: не в нашу смену

Германия и другие страны НАТО проведут в Балтийском море крупные военно-морские учения, которые должны послать России четкий сигнал о готовности блока защищать регион, заявил глава немецких ВМС

Ян Кристиан Каак (Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press)

Страны НАТО проведут в Балтийском море крупные военно-морские учения с участием около 30 кораблей и более 3 тыс. военнослужащих, которые должны послать России «четкий сигнал» о готовности блока защищать этот регион. Об этом заявил глава ВМС Германии Кристиан Каак, передает Reuters.

«Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: не в нашу смену. Надежное сдерживание должно включать в себя способность атаковать», — сказал вице-адмирал.

В двухнедельных учениях «Северное побережье», которые начнутся 9 сентября, примут участие войска всех стран НАТО, расположенных в Балтийском море, а также военные из США, Канады, Нидерландов, Бельгии и Франции, отмечает Reuters.

Каак отметил, что обеспечение безопасности морских путей через Балтийское море станет одним из наиболее важных направлений учений, поскольку Финляндия и прибалтийские страны «почти на 100% зависят от морских путей снабжения». «Если Сувалкский коридор будет перекрыт — а это можно легко сделать, поскольку там всего две дороги и одна железнодорожная линия, — тогда нам останутся только морские пути, и именно туда нам потом придется пробиваться», — добавил глава ВМС Германии.

Сувалкский коридор — это стратегически важный участок границы Литвы и Польши, прилегающий к Калининградской области и Гродненской области Белоруссии. При его перекрытии Литва и другие страны Балтии оказываются отрезанными по суше от западных партнеров по НАТО.

Латвия, Литва и Эстония присоединились к НАТО в 2004 году, а Финляндия — в апреле этого года. Страна подала заявку на вступление в НАТО в середине мая 2022 года совместно с Швецией, однако последнюю еще не приняли в альянс.

Москва в конце 2021-го — начале 2022 года настаивала на твердых гарантиях безопасности со стороны НАТО, добиваясь, помимо всего прочего, отказа альянса от продвижения на восток, в том числе за счет Украины. Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в конце декабря 2021 года заявлял, что Запад должен немедленно их дать, «а не забалтывать это десятилетиями». Как он утверждал, блок «надул» Россию, «просто нагло обманул», не выполнив обещания.

Впоследствии Путин объяснял начало спецоперации на Украине приближением военной инфраструктуры блока к российским границам. Также президент еще в 2016 году называл «полным бредом» слова об угрозе России для Прибалтики.