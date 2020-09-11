Трамп назвал плюсом свои хорошие отношения с Путиным и Ким Чен Ыном

По словам президента, его несправедливо критикуют за умение ладить с российским и северокорейским лидерами. «Это нормально — не устраивать войну», — отметил Трамп

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его несправедливо критикуют за то, что он «ладит» с российским и северокорейским лидерами Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном. Об этом он сказал на встрече со своими сторонниками в Мичигане, трансляция выступления велась на YouTube-канале Трампа.

«Ладить с иностранными державами — это неплохо. Мы пытаемся научить этому СМИ и тех глупцов, которые так долго руководили нашим правительством. <...> Он ладит с Путиным — ужасно!» Нет, это хорошо. Я ему нравлюсь, он мне нравится. Это не так плохо! «Он ладит с Ким Чен Ыном, это ужасно!» — Нет, это хорошо, пытаюсь я их убедить.<...> Это нормально — не устраивать войну», — заявил Трамп.

Также Трамп отметил, что ему удалось наладить контакт с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, две недели назад объявившем об отставке из-за проблем со здоровьем.

Ранее, в конце августа, Трамп назвал Путина, Си Цзиньпина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «шахматистами мирового класса». В связи с этим его основной соперник на предстоящих президентских выборах Джо Байден не сможет с ними работать на равных в случае победы, заявил Трамп, отметив, что годы работы Байдена в политике «не были такими уж замечательными».