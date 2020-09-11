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Трамп назвал плюсом свои хорошие отношения с Путиным и Ким Чен Ыном

По словам президента, его несправедливо критикуют за умение ладить с российским и северокорейским лидерами. «Это нормально — не устраивать войну», — отметил Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его несправедливо критикуют за то, что он «ладит» с российским и северокорейским лидерами Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном. Об этом он сказал на встрече со своими сторонниками в Мичигане, трансляция выступления велась на YouTube-канале Трампа.

«Ладить с иностранными державами — это неплохо. Мы пытаемся научить этому СМИ и тех глупцов, которые так долго руководили нашим правительством. <...> Он ладит с Путиным — ужасно!» Нет, это хорошо. Я ему нравлюсь, он мне нравится. Это не так плохо! «Он ладит с Ким Чен Ыном, это ужасно!» — Нет, это хорошо, пытаюсь я их убедить.<...> Это нормально — не устраивать войну», — заявил Трамп.

Также Трамп отметил, что ему удалось наладить контакт с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, две недели назад объявившем об отставке из-за проблем со здоровьем.

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»
Политика
Дональд Трамп

Ранее, в конце августа, Трамп назвал Путина, Си Цзиньпина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «шахматистами мирового класса». В связи с этим его основной соперник на предстоящих президентских выборах Джо Байден не сможет с ними работать на равных в случае победы, заявил Трамп, отметив, что годы работы Байдена в политике «не были такими уж замечательными».

При этом, по мнению Трампа, Россия и Китай хотели бы, чтобы следующим президентом стал Байден. Пекин, в частности, рассчитывает на победу другого кандидата из-за разногласий в вопросе торговой сделки между странами, а Москву не устаивало, например, решение об увеличении финансирования НАТО, пояснил американский лидер. «Они все надеются, что победит вечно спящий Джо Байден», — заключил Трамп.

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Байден, напротив, не раз заявлял, что Россия якобы стремится в очередной раз увидеть Трампа на посту президента, а сам он надеется на то, что российские власти готовы «в очередной раз поддержат» его кандидатуру. По мнению группы сенаторов от Демократической партии, Москва пытается вмешаться в предстоящие выборы и использует ряд мер «для очернения» Байдена и других членов партии. Кремль не раз подобные обвинения отрицал. 

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Соперником Трампа на них выступит демократ и бывший вице-президент Джо Байден. 

Авторы: Виктория Полякова, Анастасия Батманова
Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин, Ким Чен Ын
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