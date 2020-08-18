Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

К этой категории, по его мнению, также относятся лидеры Турции и Китая Реджеп Эрдоган и Си Цзиньпин. Бывший вице-президент США Джозеф Байден не сможет работать с ними на равных в случае победы на выборах, убежден Трамп

Дональд Трамп (Фото: Jim Mone / AP)

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Висконсин заявил, что его российский коллега Владимир Путин является «шахматистом мирового класса». Трансляцию выступления главы Белого дома вел телеканал Fox News.

По мнению Трампа, к этой категории также можно отнести президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя КНР Си Цзиньпина.

Как отметил американский лидер, его основной конкурент на предстоящих президентских выборах Джо Байден не сможет с ними работать на равных, если ему удасться стать президентом. По словам Трампа, лучшие годы работы Байдена в политике «не были такими уж замечательными».

Президент США считает, что у Байдена «нет опыта» ведения переговоров с Пекином. «Китай завладеет Соединенными Штатами», если победу на выборах одержит бывший вице-президент, добавил Трамп. «Никто [из президентов США] не сделал того, что я сделал с Китаем, с Россией», — заключил он.