Польша назвала «имперское лицо» России причиной отсутствия дружбы стран

Польша хотела бы быть «другом» России, однако Москва в последние годы вновь показывает свое «неприятное, имперское лицо». Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Дональдом Трампом завил президент Польши Анджей Дуда. Расшифовка общения с журналистами опубликована на сайте Белого дома.

На вопрос о том, видит ли он в России союзника или противника, Дуда сообщил, что «очень хотел бы видеть Россию другом», так как эта страна — «великий сосед» Польши. Однако, по его мнению, исторически так сложилось, что Россия всегда хотела «захватить» территорию Польши.

«Сегодня ситуация следующая. Россия атаковала Грузию. Затем, в 2014 [году], атаковала Украину. Это факты», — пояснил Дуда, обвинив Москву в демонстрации «имперского лица». Польша — часть Запада, которая не хочет попадать в сферу влияния России, заключил он.

На переговорах Дуда и Трамп в том числе договорились, что Варшава закупит у США дополнительную партию сжиженного природного газа на $8 млрд и, по выражению Трампа, «много самолетов F-35». Перед встречей американский президент допускал, что увеличит численность военных из США в польше в полтора раза — до 6 тыс. человек.