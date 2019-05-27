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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Политика ,  
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Трамп заявил о планах Японии купить 105 истребителей F-35 у США
Поставки оборонительного вооружения американского производства в Японию ускорились, заявил американский лидер. По итогам его последних переговоров с Синдзо Абэ Токио, указал Трамп, согласился купить у Вашингтона 105 самолетов F-35
Фото: Carla Gottgens / Bloomberg

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио согласился купить у Вашингтона 105 «истребителей-невидимок» F-35. Об этом американский лидер заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой японского правительства, передает CNN.

В прошлом году Япония, добавил глава Соединенных Штатов, была одним из крупнейших покупателей американской военной техники. В последние месяцы, заметил Трамп, поставки «оборонительного вооружения американского производства в Японию» ускорились.

Помимо этой сделки, указал президент США, Токио и Вашингтон рассчитывают на сотрудничество в освоении космоса. В частности, Япония, пояснил американский лидер, присоединится к миссии Штатов по отправке американских астронавтов в космос. «Мы отправимся на Луну, мы скоро отправимся на Марс», — заверил Трамп, подчеркнув, что «с военной точки зрения сейчас нет ничего важнее космоса».

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Говоря о торговле между двумя странами, Трамп заметил, что здесь существует «невероятно большой дисбаланс». Его, считает американский политик, со временем необходимо устранить. Поэтому стороны, уточнил президент, сейчас работают над заключением торгового соглашения. «Я думаю, что мы объявим кое-что, возможно, в августе, и это будет очень хорошо для обеих стран», — добавил Трамп.

В следующий раз американский президент и премьер Японии должны будут встретиться на саммите G20, который состоится этим летом в японской Осаке.

Политика
Глава Пентагона нецензурно отозвался о программе истребителей F-35

Остальных деталей о достигнутых соглашениях с Токио Трамп не раскрыл. 

1 мая стало известно, что модели F-35A впервые получили боевой опыт: ВВС США применили их для удара по позициям боевиков в Ираке. Всего существует три модификации этого истребителя: наземный F-35A, с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B и палубный F-35 °C.

Месяцем ранее стало известно о том, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан критически оценивает эффективность программы по строительству F-35. О ней, следовало из отчета встречи главы ведомства со следователями из управления генерального инспектора Пентагона, Шанахан отозвался нецензурно, использовав словосочетание «f****d up» (в переводе с англ. — «провалившаяся»).

F-35 — истребители пятого поколения с технологией стелс. Она снижает заметность боевого самолета для радаров. Их основной производитель Lockheed Martin отзывается об F-35 как об универсальных машинах, которые сочетают в себе маневренность, сверхзвуковую скорость, возможность незаметного для радаров полета, а также новейшие технологии.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Япония, Дональд Трамп, F-35
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