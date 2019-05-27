Трамп заявил о планах Японии купить 105 истребителей F-35 у США

Поставки оборонительного вооружения американского производства в Японию ускорились, заявил американский лидер. По итогам его последних переговоров с Синдзо Абэ Токио, указал Трамп, согласился купить у Вашингтона 105 самолетов F-35

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Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио согласился купить у Вашингтона 105 «истребителей-невидимок» F-35. Об этом американский лидер заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой японского правительства, передает CNN.

В прошлом году Япония, добавил глава Соединенных Штатов, была одним из крупнейших покупателей американской военной техники. В последние месяцы, заметил Трамп, поставки «оборонительного вооружения американского производства в Японию» ускорились.

Помимо этой сделки, указал президент США, Токио и Вашингтон рассчитывают на сотрудничество в освоении космоса. В частности, Япония, пояснил американский лидер, присоединится к миссии Штатов по отправке американских астронавтов в космос. «Мы отправимся на Луну, мы скоро отправимся на Марс», — заверил Трамп, подчеркнув, что «с военной точки зрения сейчас нет ничего важнее космоса».

Говоря о торговле между двумя странами, Трамп заметил, что здесь существует «невероятно большой дисбаланс». Его, считает американский политик, со временем необходимо устранить. Поэтому стороны, уточнил президент, сейчас работают над заключением торгового соглашения. «Я думаю, что мы объявим кое-что, возможно, в августе, и это будет очень хорошо для обеих стран», — добавил Трамп.