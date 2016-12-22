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Правозащитники сообщили о «самом сильном» за месяц ударе ВКС по Идлибу
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Правозащитники сообщили о «самом сильном» за месяц ударе ВКС по Идлибу
Операция в Сирии, 04:42
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Правозащитники сообщили о «самом сильном» за месяц ударе ВКС по Идлибу
Российские ВКС и сирийская авиация продолжают наносить удары по объектам в провинции Идлиб. В пятницу лидеры России, Турции и Ирана встречались в Тегеране, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в провинции
Город Кафр-Батна в Восточной Гуте (Фото: Omar Sanadiki / Reuters)

Мониторинговый центр по соблюдению прав человека в Сирии, который базируется в Лондоне, сообщил, что российские военные нанесли по сирийской провинции Идлиб, которую занимает оппозиция, «самый сильный удар» за последний месяц. Слова правозащитников передает агентство AFP.

Как отмечается в сообщении, в субботу, 8 сентября, российские ВКС ударили по северу и северо-востоку провинции, в результате чего погибли девять гражданских лиц, в том числе двое детей. По словам центра, также сирийские ВВС сбросили десятки бочковых бомб.

В результате авиаударов был поврежден подземный госпиталь в городе Хасс, пишет AFP со ссылкой на собственного корреспондента.

По словам представителя правозащитников Рами Абдул-Рахмана, целями ударов были позиции боевиков и сил вооруженной оппозиции, некоторые из которых пусты или используются другими людьми.

Как сообщает Reuters, целями ударов российских ВКС и сирийской авиации стали населенные пункты на юге Идлиба, а также города Эль-Латамна и Кафр Зита на севере соседней провинции Хама.

Минобороны рассказало о сигнале к провокации с химоружием в Сирии
Политика

Идлиб — последний регион, который не контролируется сирийскими правительственными войсками. В регионе расположены боевики связанной с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России) «Хайат Тахрир аш-Шам», а также силы вооруженной опппозиции.

В пятницу, 7 сентября, прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Владимира Путина с их иранским коллегой Хасаном Роухани. Эрдоган выступил против наступления на Идлиб, к которому готовится сирийская армия. Путин выразил надежду на то, что террористы решат сложить оружие. По итогам встречи была принята декларация о необходимости размежевания боевиков и сил умеренной оппозиции.

Параллельно Минобороны России сообщает, что в Идлибе готовится провокация с применением химического оружия. По утверждению российских военных, 7 сентября в Сирии были утверждены «сценарии проведения и съемок постановочных «инцидентов» применения химического оружия. По данным российского военного ведомства, провокации планируется совершить в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин.

Авторы: Надежда Карнаухова, Павел Казарновский.
Теги: Идлиб , Сирия , конфликт в Сирии
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