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Киев заподозрил Россию в намеренном выбросе опасных веществ в Крыму
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Киев заподозрил Россию в намеренном выбросе опасных веществ в Крыму
Политика, 22:52
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Киев заподозрил Россию в намеренном выбросе опасных веществ в Крыму
Полиция Украины назвала три версии выброса опасных веществ на севере Крыма в конце августа. По одной из них, российские власти намеренно допустили выброс для того, чтобы добиться от Киева открытия Северо-Крымского канала
Фото: Павел Ребров / Reuters

Крымское подразделение Национальной полиции Украины сообщило последние данные расследования обстоятельств выброса опасных веществ на севере полуострова. Согласно одной из версий, выброс стал спланированной акцией России, говорится в сообщении нацполиции.

В нацполиции заявили, что украинские следователи продолжают расследование обстоятельств случившегося. В рамках расследования проводятся опросы свидетелей, собираются данные об ухудшении самочувствия граждан, направляются запросы в «компетентные органы».

К настоящему моменту украинская полиция выдвигает три возможные версии произошедшего. В их числе — попытка информационной провокации со стороны России. По мнению Киева, таким образом российские власти могли попытаться добиться разблокировки Северо-Крымского канала, поставлявшего до 2014 года воду из Днепра на полуостров.

«Выброс в атмосферу излишков сернистого ангидрида и оксида серы осуществлен Российской Федерацией с целью создания масштабной информационной кампании против Украины для дестабилизации обстановки на юге Херсонщины путем организации стихийных митингов недовольных экологической ситуацией местных жителей с обеих сторон административной границы с требованиями разблокировать дамбу на Северо-Крымском канале и восстановить подачу воды в Крым для прекращения техногенной катастрофы в регионе», — говорится в сообщении нацполиции.

Согласно второй версии, повреждение резервуаров с отходами предприятий «Крымский титан», Крымский содовый завод и Крымский бромовый завод произошло в результате военных учений российских войск. В третьих, попадание опасных веществ в атмосферу, полагают в полиции, могло быть вызвано «неверной эксплуатацией» заводов на севере Крыма.

Аксенов предупредил о возможности нового химического выброса в Армянске
Общество

Выброс неизвестного вещества на севере Крыма произошел в ночь на 24 августа. После этого на крышах домов, металлических предметах и листьях деревьев появился маслянистый налет. В результате проверки было установлено, что причиной произошедшего стал выброс химических веществ из кислотного накопителя вблизи Армянска. Работа завода по производству диоксида титана «Крымский титан», наполнявшего отстойник, была приостановлена. Глава региона Сергей Аксенов предупредил, что в случае возвращения на север Крыма жаркой погоды ситуация может повториться. Согласно сообщению зампредседателя совета министров Крыма Игоря Михайличенко, выброс произошел из-за испарения содержимого кислотонакопителя на заводе ООО «Титановые инвестиции».

Для предотвращения повторного выброса власти Крыма начали рассматривать варианты подачи воды в кислотонакопитель. По оценке Сергея Аксенова, для заполнения хранилища отходов водой потребуется 30 млн куб. м воды и семь месяцев. Председатель государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщал, что с этой целью необходимо проложить 10 км труб диаметром 1,2 м.

Кислотонакопитель «Крымского титана» представляет собой открытый водоем, в который поступали отходы производства. Ранее отходы разбавлялись водой, поступающей из Северо-Крымского канала. Однако после того, как власти Украины заблокировали подачу воды в 2014 году, концентрация опасных веществ в отстойнике начала увеличиваться. Соответственно, начали увеличиваться и кислотные испарения из водоема. Это отмечал и президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко, комментируя ситуацию для «Коммерсанта»: «И вот результат: концентрированные ингредиенты азотной и серной кислоты идут на город. Ночью прохладнее становится, точка росы. И это в виде пленок и капельно размазывается по металлу, растениям и людям, вызывая ожоги, грязь и прочее».

Из-за выброса власти приняли решение эвакуировать из Армянска детей. Их было решено направить в санатории в других частях полуострова. Президент Петр Порошенко, в свою очередь, предложил вывезти их на Украину.

Открытие Северо-Крымского канала, заблокированного шлюзами на территории Украины, обсуждалось в контексте ситуации в Армянске. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что если российские власти захотят возобновить поставки пресной воды с Украины, вначале им придется «признать факт оккупации Крыма». Однако представитель украинского президента в Крыму Борис Бабин опроверг возможность возобновления подачи воды. «Сегодня Крым нуждается в днепровской воде, у них останавливается экономика, у них пустые водохранилища. Это не представляет угрозы для населения. Для населения питьевой воды хватит. Это представляет проблемы для предприятий», — сказал он.

Крым испытывает проблемы с обеспечением водой после вхождения в состав России в 2014 году. Ранее пресная вода поставлялась в регион с территории материковой Украины с помощью Северо-Крымского канала. Однако после 2014 года Украина стала блокировать поставки воды на полуостров. В апреле 2017 года в Херсонской области заработала еще одна дамба на канале.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Крым , выбросы
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