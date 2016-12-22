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Порошенко предложил после выбросов в Крыму вывезти детей на Украину
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Порошенко предложил после выбросов в Крыму вывезти детей на Украину
Политика, 20:53
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Порошенко предложил после выбросов в Крыму вывезти детей на Украину
После выброса загрязняющих веществ в Крыму нужно создать международную комиссию и вывезти детей, заявил Порошенко. Выбросы произошли в августе на заводах в Армянске, власти Крыма заявили об отсутствии угрозы здоровью
Эвакуация детей в крымские санатории из ​Армянска. 4 сентября 2018 года (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко обратил внимание на ситуацию в Крыму, где произошел выброс неизвестного вещества, затронувший города Армянск и Красноперекопск. В ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины он предложил создать международную комиссию для расследования случившегося и облегчить вывоз детей из затронутой бедствием зоны, говорится в сообщении, опубликованном в его Facebook.

«Мы все проинформированы об экологической катастрофе, которая произошла на оккупированной территории Крыма в городе Армянске. У нас на сегодня наши экологи сообщают очень тревожные данные», — заявил президент Украины. ​Порошенко заявил, что выброс химических веществ был связан с «учениями российских военных». Об этом говорят «надежные источники», сказал украинский лидер.

Для предотвращения экологической катастрофы, по мнению Порошенко, необходимо создать комиссию с участие международного сообщества. «Необходимо создать международную комиссию и остановить экологическую катастрофу, которая непосредственно влияет на Украину, происходит на оккупированной территории, узнать ее причины», — заявил он. Также он поручил премьеру страны Владимиру Гройсману оказать помощь в вывозе детей из пострадавших от выброса районов. «Поручил подготовить условия и пригласить детей из Армянска, пострадавших от экологической атаки, оздоровиться и отдохнуть на Херсонщине», — написал он в Facebook.

Содействовать вывозу детей должны и местные власти, подчеркнул он. «И нашим областным администрациям я прошу донести, чтобы соответствующие приглашения были организованы, пограничной службе — обеспечить упрощенный порядок пересечения границ для организованных детских групп. Они должны чувствовать заботу украинского государства за каждого, кто оказался на оккупированной территории, независимо от того, это оккупированная территория украинского Крыма или оккупированная территория украинского Донбасса», — сказал Порошенко.

О выбросе неизвестного химического вещества на севере Крыма стало известно в конце августа. Местные жители сообщили, что из-за выброса начали гибнуть растения, а на домах и автомобилях начал появляться налет неизвестного происхождения. 29 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что источником выброса могло стать предприятие «Титан». При этом он отметил, что взятые Роспотребнадзором пробы воздуха показали, что никакой угрозы для здоровья и жизни жителей Крыма нет. Позднее Аксенов уточнил, что источником выброса, по уточненным данным могли быть предприятия ОАО «Крымский содовый завод» или АО «Бром».

4 сентября власти Крыма приняли решение вывезти детей из попавшего под выброс города Армянска в местные санатории.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Петр Порошенко , Крым
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