В Киеве отказались возобновить подачу воды в Крым

Украина не собирается возобновлять подачу воды на Крымский полуостров, так как население в ней не нуждается. Об этом заявил представитель украинского президента в Крыму Борис Бабин в эфире телеканала «112 Украина».

«Сегодня Крым нуждается в днепровской воде, у них останавливается экономика, у них пустые водохранилища. Это не представляет угрозы для населения. Для населения питьевой воды хватит. Это представляет проблемы для предприятий», — сказал он.

В конце августа на севере Крыма в городе Армянске из-за пересохшего кислотонакопителя на предприятии «Крымский титан» произошел выброс загрязняющего вещества. Предприятие приостановило работу, детей из города вывезли в санатории. Глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что в районе Армянска и Красноперекопска возможно повторение выброса сернистого ангидрида, если в регион вернется жаркая погода.

Накануне замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что если Россия захочет обратиться к украинским властям с просьбой возобновить поставки воды в Крым, придется ​сначала «признать факт оккупации Крыма». Без этого условия власти Украины не будут вести переговоры. Он добавил, что Россия не обращалась с подобной просьбой.

В начале августа Борис Бабин заявлял, что информация о засухе на территории Крыма «российской пропагандой». Он добавил, что перекрытый Украиной Северо-Крымский канал является искусственным сооружением. Бабин также подчеркивал, что перекрытие воды принесло только эконом​ический вред России.