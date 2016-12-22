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МИД пообещал выстроить с Ираном «эшелонированную оборону» от санкций США
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МИД пообещал выстроить с Ираном «эшелонированную оборону» от санкций США
Политика, 20:00
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МИД пообещал выстроить с Ираном «эшелонированную оборону» от санкций США
Россия и Иран работают над созданием общей «эшелонированной обороны» от американских санкций, рассказал Сергей Рябков. Таким образом две страны намерены продемонстрировать «альтернативы подчинению американскому диктату»
Сергей Рябков (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Российский МИД намерен совместно с Ираном, Китаем и другими государствами выстроить «эшелонированную оборону» от санкций США. Об этом в интервью «Российской газете» заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.

Рябков рассказал о своем визите в Тегеран, в ходе которого он встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. «С иранской переговорной командой сложились хорошие контакты еще со времен переговоров по СВПД (ядерная сделка с Ираном. — РБК), и мы их стараемся поддерживать», — отметил он.

По словам Рябкова, в Тегеране прошли консультации о будущем ядерной сделки с Ираном, отмены которой добиваются Соединенные Штаты, уже вышедшие из соглашения. «Мы видим готовность и стремление иранцев сделать максимум для того, чтобы СВПД остался в живых. Есть понимание того, что сохранение этой договоренности в интересах всех участвующих в ней сторон, включая, разумеется, Иран и Россию», — заявил Рябков.

Одновременно замглавы МИДа сообщил, что Москва и Тегеран работают над созданием комплекса защиты от американских санкций. «Мы вместе с Ираном продолжим в ближайшие дни, начиная буквально с завтрашнего дня, интенсивную работу с европейцами, продолжим наши усилия в контакте с Китаем и другими государствами, чтобы выстроить эшелонированную оборону от американских экстерриториальных санкций, от попыток США сорвать СВПД в угоду собственным геополитическим мотивам и представлениям о том, что в этом мире правильно и что неправильно», — заявил представитель МИДа.

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Рябков пояснил, что Москва и Тегеран изучают «формулы, средства и механизмы реакции» на ожидаемую вторую волну санкций. Эти механизмы будут обсуждаться и с европейскими партнерами, добавил он.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году вместе с Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Тогда же было объявлено о возобновлении действия санкций против Тегерана. Согласно СВПД, с Ирана снимались все санкции в обмен на закрытие ядерной программы. Европейские страны заявили, что не поддерживают решение Вашингтона и разработают пакет защитных мер, которые будут направлены на помощь компаниям из Европы, работающим с Тегераном.

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Несмотря на то что европейские страны от ядерной сделки не отказывались, часть европейских компаний оказалась вынуждена свернуть деятельность в Иране. Так, в августе свою деятельность в Иране свернула французская нефтегазовая корпорация Total, работавшая над разработкой месторождения Южный Парс, считающегося крупнейшим в мире.

«Европейский бизнес, особенно крупные предприятия и компании, имеющие очень серьезные завязки на США, предпочитают обезопасить себя от американского нажима, в том числе через сворачивание или ограничение своего бизнеса в Иране и с Ираном. Мы не считаем это правильным. Это ровно то, к чему стремятся Соединенные Штаты, пытаясь приучить весь мир к мысли, что нужно и дальше беспрекословно выполнять поступающие из Вашингтона приказы», — прокомментировал Рябков давление на европейский бизнес в Иране.

Ядерная сделка с Ираном

Соглашение по иранской ядерной программе между Ираном и шестью международными посредниками (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Германия) было заключено 14 июля 2015 года. Подписанию документа предшествовали длительные переговоры, которые продолжались более десяти лет. Поводом для них послужило обнаружение в Иране не учтенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) центрифуг для обогащения урана. ​

В ходе переговоров Иран настаивал на своем праве развивать мирную ядерную энергетику и заявлял об отсутствии намерений по созданию атомного оружия. Шестерка посредников подчеркивала необходимость контроля за иранской программой со стороны МАГАТЭ и выступала за обмен низкообогащенного иранского урана на обогащенное ядерное топливо.

В июле 2015 года удалось достичь компромисса. По условиям соглашения Иран пошел на целый ряд уступок в вопросе своей ядерной программы. Тегеран согласился оставить только один объект, пригодный для обогащения урана, и сократить число центрифуг на две трети. Кроме того, Иран обязался поддерживать обогащение урана на низком уровне на протяжении 15 лет. Еще одним пунктом договоренности стало разрешение специалистам МАГАТЭ в течение 25 лет следить за производством уранового концентрата и его запасами. Также в документе оговаривалось эмбарго на поставки вооружений Ирану сроком на пять лет. В обмен на уступки Евросоюз, США и ООН согласились отменить введенные из-за ядерной программы санкции.

В январе 2016 года, после того как МАГАТЭ опубликовал доклад, подтвердивший выполнение Ираном обязательств в рамках ядерной сделки, США и ЕС частично отменили режим санкций в отношении Тегерана. Были сняты ограничения для иностранных компаний в сфере добычи нефти, а также разморожены зарубежные активы на общую сумму в $50 млрд.

В феврале 2017 года, вскоре после проведения Ираном испытания баллистической ракеты, США ввели новые санкции, под которые попали 13 физических лиц и 12 организаций. Именно отсутствие в договоре пункта о запрете испытаний баллистических ракет стало одной из претензий американского президента Дональда Трампа к сделке. 

В октябре 2017 года Трамп заявил о готовности США в любой момент выйти из соглашения, обвинив Тегеран в поддержке террористов. Также он указал, что Иран не выполнил условия «ядерной сделки» относительно центрифуг и не позволил провести инспекции своих ядерных объектов. На этом фоне американский президент заявил, что не может подтвердить конгрессу выполнение Тегераном обязательств по договору.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Сергей Рябков , Иран , ядерная сделка
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