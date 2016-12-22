МИД пообещал выстроить с Ираном «эшелонированную оборону» от санкций США

Россия и Иран работают над созданием общей «эшелонированной обороны» от американских санкций, рассказал Сергей Рябков. Таким образом две страны намерены продемонстрировать «альтернативы подчинению американскому диктату»

Сергей Рябков (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Российский МИД намерен совместно с Ираном, Китаем и другими государствами выстроить «эшелонированную оборону» от санкций США. Об этом в интервью «Российской газете» заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.

Рябков рассказал о своем визите в Тегеран, в ходе которого он встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. «С иранской переговорной командой сложились хорошие контакты еще со времен переговоров по СВПД (ядерная сделка с Ираном. — РБК), и мы их стараемся поддерживать», — отметил он.

По словам Рябкова, в Тегеране прошли консультации о будущем ядерной сделки с Ираном, отмены которой добиваются Соединенные Штаты, уже вышедшие из соглашения. «Мы видим готовность и стремление иранцев сделать максимум для того, чтобы СВПД остался в живых. Есть понимание того, что сохранение этой договоренности в интересах всех участвующих в ней сторон, включая, разумеется, Иран и Россию», — заявил Рябков.

Одновременно замглавы МИДа сообщил, что Москва и Тегеран работают над созданием комплекса защиты от американских санкций. «Мы вместе с Ираном продолжим в ближайшие дни, начиная буквально с завтрашнего дня, интенсивную работу с европейцами, продолжим наши усилия в контакте с Китаем и другими государствами, чтобы выстроить эшелонированную оборону от американских экстерриториальных санкций, от попыток США сорвать СВПД в угоду собственным геополитическим мотивам и представлениям о том, что в этом мире правильно и что неправильно», — заявил представитель МИДа.

Рябков пояснил, что Москва и Тегеран изучают «формулы, средства и механизмы реакции» на ожидаемую вторую волну санкций. Эти механизмы будут обсуждаться и с европейскими партнерами, добавил он.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году вместе с Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Тогда же было объявлено о возобновлении действия санкций против Тегерана. Согласно СВПД, с Ирана снимались все санкции в обмен на закрытие ядерной программы. Европейские страны заявили, что не поддерживают решение Вашингтона и разработают пакет защитных мер, которые будут направлены на помощь компаниям из Европы, работающим с Тегераном.

Несмотря на то что европейские страны от ядерной сделки не отказывались, часть европейских компаний оказалась вынуждена свернуть деятельность в Иране. Так, в августе свою деятельность в Иране свернула французская нефтегазовая корпорация Total, работавшая над разработкой месторождения Южный Парс, считающегося крупнейшим в мире.

«Европейский бизнес, особенно крупные предприятия и компании, имеющие очень серьезные завязки на США, предпочитают обезопасить себя от американского нажима, в том числе через сворачивание или ограничение своего бизнеса в Иране и с Ираном. Мы не считаем это правильным. Это ровно то, к чему стремятся Соединенные Штаты, пытаясь приучить весь мир к мысли, что нужно и дальше беспрекословно выполнять поступающие из Вашингтона приказы», — прокомментировал Рябков давление на европейский бизнес в Иране.