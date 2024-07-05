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ЗАЭС сообщила о вводе ограничений на подачу электричества в Энергодаре

Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Электроэнергия будет подаваться жителям Энергодара Запорожской области с ограничениями по временному графику, сообщила пресс-служба Запорожской АЭС.

Решения об ограничениях вводятся «в связи с критической ситуацией, после восстановления энергоснабжения города».

Начало или прекращение подачи электричества в сообщении названы «переключениями», они будут происходить каждые 4 часа с 6:00 до 22:00 часов, а именно в:

  • 6:00
  • 10:00
  • 14:00
  • 18:00
  • 22:00

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На станции пояснили, что если в доме отключили свет в 6 утра, то включат его в 10 утра, снова отключат в 14 и так далее до 22 часов. «Ночью переключений производиться не будет», — заверили в пресс-службе.

Ограничения отменят, как только будет восстановлена обычная схема энергоснабжения города.

Три дрона атаковали подстанцию в 10:30 мск 3 июля, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. В результате атаки большая часть Энергодара осталась без света и воды, рассказал мэр Эдуард Сеновоз. После предыдущего удара по подстанции, который произошел 21 июня, часть города была обесточена почти 20 часов.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси неоднократно призывал прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара, в котором находится ЗАЭС.

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Теги
Запорожская область Запорожская АЭС подача электричества ограничения
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