Blick узнала, что Швейцарии посоветовали заключить договоры с НАТО

Соглашения с НАТО могут касаться угроз безопасности страны, считают ответственные за обновление политики безопасности. По их мнению, Берну следует сблизиться с блоком и ЕС. Москва полагает, что Швейцария утратила свой нейтралитет

Берн, Швейцария (Фото: Moritz Wolf / imagebroker.com / Global Look Press)

Эксперты, назначенные президентом Швейцарии Виолой Амхерд для разработки новой политики безопасности, предложили Берну подписать секретные соглашения с НАТО на случай войны, передает Blick после ознакомления с документом до его публикации.

В швейцарской истории всегда были «предварительные секретные, необязательные соглашения, которые регулируют, что каждая договаривающаяся сторона должна предоставить в каждом из предполагаемых случаев», сказано в документе, выдержку из которого привела Blick.

«Сегодня такие соглашения (с НАТО. — РБК) могут касаться, например, угрозы управляемым оружием большой дальности, крупномасштабной кибервойны против европейских государств или нарушений воздушного пространства», — считают составители документа.

Эксперты порекомендовали Швейцарии сильнее сблизиться с Евросоюзом и НАТО, а также проводить больше военных учений со странами блока. Они также призвали Берн изменить закон о военном имуществе, запрещающий государствам НАТО реэкспортировать швейцарское оружие на Украину.

Швейцария придерживается нейтралитета во внешней политике, этот принцип закреплен в ее Конституции. С 1815 года, когда был заключен Акт Венского конгресса по итогам Наполеоновских войн, Швейцария официально признана мировым сообществом нейтральным государством.

В соответствии с принципом нейтралитета Швейцарии запрещается принимать участие в вооруженных конфликтах и вступать в какие-либо военные союзы.

Власти Швейцарии неоднократно подчеркивали приверженность нейтралитету, хотя допускали некоторые отступления от этого принципа. Например, в апреле 2024 года страна присоединилась к европейскому проекту по ПРО Sky Shield. Также швейцарские военные принимают участие в учениях НАТО.

В июне экс-президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей заявила, что, хотя Берн не настроен на вступление в ЕС и НАТО, эту возможность стоит рассмотреть в случае угрозы для безопасности страны.

Россия считает, что Швейцария утратила статус нейтрального государства, поскольку присоединилась к санкциям против Москвы.