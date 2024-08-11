В Финляндии призвали расширить санкции против компаний КНР из-за России

Санкции за поставки товаров двойного назначения в Россию нужно расширить, считает министр экономического развития Финляндии. Он призвал усилить давление на КНР для завершения конфликта на Украине. Москва опровергала помощь КНР

Хельсинки, Финляндия (Фото: imagebroker.com / Global Look Press)

Санкции против китайских компаний за поставки в Россию оборудования, которое может использоваться в военных целях, необходимо расширить, заявил в интервью газете Helsingin Sanomat министр экономического развития Финляндии Вилле Рюдман.

По его словам, в случае наличия доказательств того, что какая-нибудь компания из Китая так или иначе способствовала проведению военной операции на Украине, ее деятельность должна быть ограничена. «Эти санкции могут и должны быть расширены», — добавил он.

Рюдман также рассказал, что во время своего визита в Китай в конце июня попросил оказать давление на Россию для прекращения конфликта на Украине. Министр подчеркнул, что подобные усилия необходимо повторить.

ЕС включил ряд китайских компаний в 14-й пакет санкций против России. Ограничения ввели b США. Западные страны также неоднократно призывали Пекин отказаться от поставок вооружения Москве.

После начала конфликта на Украине Китай не стал вводить санкции против России и неоднократно выступал с мирными инициативами. Пекин также отвергал сведения о поставках вооружения и требовал от США «не отдавать приказы» по поводу отношений с Москвой.

Как подчеркивали в китайском МИДе, позиция Пекина по конфликту на Украине мирная, а поставками оружия занимаются США. Кремль отмечал, что ему нечего добавить к этому опровержению.