В Финляндии призвали расширить санкции против компаний КНР из-за России
Санкции против китайских компаний за поставки в Россию оборудования, которое может использоваться в военных целях, необходимо расширить, заявил в интервью газете Helsingin Sanomat министр экономического развития Финляндии Вилле Рюдман.
По его словам, в случае наличия доказательств того, что какая-нибудь компания из Китая так или иначе способствовала проведению военной операции на Украине, ее деятельность должна быть ограничена. «Эти санкции могут и должны быть расширены», — добавил он.
Рюдман также рассказал, что во время своего визита в Китай в конце июня попросил оказать давление на Россию для прекращения конфликта на Украине. Министр подчеркнул, что подобные усилия необходимо повторить.
ЕС включил ряд китайских компаний в 14-й пакет санкций против России. Ограничения ввели b США. Западные страны также неоднократно призывали Пекин отказаться от поставок вооружения Москве.
отвергал сведения о поставках вооружения и требовал от США «не отдавать приказы» по поводу отношений с Москвой.
Как подчеркивали в китайском МИДе, позиция Пекина по конфликту на Украине мирная, а поставками оружия занимаются США. Кремль отмечал, что ему нечего добавить к этому опровержению.
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