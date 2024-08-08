Reuters узнал, что Китай и Россия обсуждают возможность бартерных сделок

Источник Reuters в российской промышленной компании сказал, что компании обсуждают экспорт металлов из России в обмен на оборудование из Китая. Пекин в 2019 и 2021 годах уже заключал бартерные сделки с Малайзией и Ираном

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Россия и Китай могут начать использовать схемы бартерной торговли, сообщил Reuters со ссылкой на три источника в сфере торговли и платежей. При этом две сделки, связанные с сельским хозяйством, ожидаются уже этой осенью, поскольку Москва и Пекин пытаются ограничить использование банковских систем, контролируемых США.

Топ-менеджер крупного российского банка подтвердил агентству, что подготовка бартерной схемы ведется, но отказался раскрывать детали. Другой источник в российской промышленной компании сообщил Reuters, что компании обсуждают экспорт металлов из России в обмен на оборудование из Китая.

Бартерная торговля позволила бы России и Китаю обойти проблемы с платежами, уменьшить влияние западных регулирующих органов на их двусторонние транзакции и ограничить валютные риски, пишет агентство. В июне Минфин США расширил механизм санкций против иностранных банков за помощь России.

Китай ранее уже заключал бартерные сделки. В 2019 году Пекин согласился обменять пальмовое масло Малайзии на сумму почти $150 млн на строительные услуги, гражданское и оборонное оборудование. В 2021 году китайская компания отправила в Иран автозапчасти на сумму $2 млн в обмен на фисташки.

Бартерные сделки между Москвой и Пекином проходили во время существования СССР, продолжались в 1990-е годы, а позже они прекратились из-за перехода на банковские расчеты. Обсуждаемые сейчас сделки станут первыми примерно за 30 лет, уточнили Reuters источники.

В ноябре директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович сообщила о разработке ведомством совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) навигатора по заключению бартерных сделок. Он необходим для заключения не только закрытых, но и открытых бартерных сделок, в рамках которых можно будет «комбинировать товары в корзину, чтобы она удовлетворяла все стороны контракта».