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Экс-премьер Бангладеш обвинила США в причастности к своей отставке

Экс-премьер Бангладеш обвинила США в своей отставке из-за спора о военной базе
По словам Шейх Хасины, которые передало ее окружение, причиной отставки под влиянием США стал отказ предоставить последним остров Святого Мартина для строительства военной базы. После начала протестов экс-премьер бежала в Индию
Шейх Хасина
Шейх Хасина (Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters)

Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, бежавшая из страны на фоне массовых протестов, заявила, что к ее отставке с поста причастны Соединенные Штаты. Об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на ближайшее окружение политика.

По мнению экс-премьера, причиной ее отставки стало то, что в прошлом она отказалась предоставить Соединенным Штатам подконтрольный республике остров Святого Мартина в Бенгальском заливе для строительства военной базы.

«Я могла бы остаться у власти, отказавшись от суверенитета острова Святого Мартина и предоставив США контроль над Бенгальским заливом», — привел слова экс-премьера человек из ее окружения.

Шейх Хасина отметила, что добровольно ушла в отставку, чтобы избежать насилия и множества жертв. «Я умоляю народ моей страны: «Пожалуйста, не поддавайтесь манипуляциям радикалов», — добавила она.

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Мухаммад Юнус

Остров Святого Мартина — небольшой остров площадью около 8 кв. км в восточной части Бенгальского залива. Расположен примерно в 9 км от побережья Бангладеш.

Индийский портал Firstpost ранее писал, что США предлагали республике взять у нее в аренду остров Святого Мартина для строительства американской военно-воздушной и морской базы. Также, по данным издания, Вашингтон предлагал стране вступить в Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности, включающий США, Индию, Японию и Австралию).

В Бангладеш с конца июля продолжаются протесты. Их участники требуют ликвидировать систему квот, которая резервирует до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, участвовавших в войне за независимость страны в 1971 году. Протестующие называли систему квот дискриминационной.

21 июля Верховный суд Бангладеш отменил большинство квот на государственные должности, однако протесты продолжились. 5 августа на их фоне Хасина ушла в отставку и улетела в Индию.

Президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддин провел встречу с представителями политических партий республики и гражданского общества, на которой было решено распустить парламент и сформировать временное правительство. Его возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.

Партия Хасины «Авами лиг» в правительстве не представлена. Ее сын Саджиб Джой заявил, что объединение не сдалось и готово вести переговоры с оппонентами и временным правительством.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Бангладеш отставка США госпереворот военная база
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