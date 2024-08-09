Нобелевский лауреат возглавил временное правительство Бангладеш

Нобелевский лауреат премии мира Мухаммад Юнус принял присягу в качестве главы временного правительства Бангладеш. Вместе с ним к присяге были приведены еще 14 советников временного правительства, сообщает телеканал Jamuna TV.

Решение о назначении 84-летнего Юнуса было принято встречи главы государства Шахабуддина Чуппу с лидерами движения «Студенты против дискриминации».

Накануне Юнус вернулся из Парижа, где, по данным CNN, Юнус проходил медицинскую процедуру. После принятия присяги он отправился в государственный гостевой дом «Джамуна», который будет использоваться в качестве резиденции и офиса главного советника.

Ранее Юнус говорил, что не намерен претендовать на другую должность, кроме главного советника временного правительства Бангладеш.

Согласно его профилю на сайте Нобелевской премии, Юнус родился в 1940 году в портовом городе Читтагонг, учился в Университете Дакки в Бангладеш, затем получил стипендию Фулбрайта для изучения экономики в Университете Вандербильта. Известен как социальный предприниматель и банкир, получивший Нобелевскую премию мира в 2006 году за свою новаторскую работу в области микрофинансирования, которая помогла сократить бедность в Бангладеш и получила широкое распространение во всем мире.

В Бангладеш с конца июля продолжаются протесты. Их участники требуют ликвидировать систему квот, которая резервирует до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, участвовавших в войне за независимость страны в 1971 году. Протестующие называли систему квот дискриминационной.

21 июля Верховный суд Бангладеш отменил большинство квот на госдолжности, однако протесты все равно продолжились. 5 августа на их фоне Хасина ушла в отставку и улетела из страны в Индию. В результате на встрече Шахабуддина с лидерами политических партий Бангладеш и представителями гражданского общества было решено распустить парламент и сформировать временное правительство.