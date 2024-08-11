В Воронежской области сбили несколько украинских дронов
В Воронежской области силы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет», — сообщил он.
С 0:40 в регионе действует режим опасности атаки дронов. Кроме того, режим воздушной опасности объявили в соседней Липецкой области.
В ночь с 10 на 11 августа ракетную опасность объявили в Курской области, в которой сейчас идут боевые действия с ВСУ после прорыва границы 6 августа. В Курске работала ПВО, одна из сбитых ракет упала на жилой дом, пострадали 13 человек.. Режим воздушной опасности ввели также в Липецкой области.
В ночь на 7 августа в Воронеже упал украинский беспилотник. При падении дрона получил повреждения фасад верхних этажей жилого дома на одной из местных улиц. Обломки еще одного дрона упали на Ленинском проспекте города.
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