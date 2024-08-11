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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области сбили несколько украинских дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Воронежской области силы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет», — сообщил он.

С 0:40 в регионе действует режим опасности атаки дронов. Кроме того, режим воздушной опасности объявили в соседней Липецкой области.

Губернатор Воронежской области предупредил об опасности атаки дронов
Политика

В ночь с 10 на 11 августа ракетную опасность объявили в Курской области, в которой сейчас идут боевые действия с ВСУ после прорыва границы 6 августа. В Курске работала ПВО, одна из сбитых ракет упала на жилой дом, пострадали 13 человек.. Режим воздушной опасности ввели также в Липецкой области.

В ночь на 7 августа в Воронеже упал украинский беспилотник. При падении дрона получил повреждения фасад верхних этажей жилого дома на одной из местных улиц. Обломки еще одного дрона упали на Ленинском проспекте города.

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Теги
Воронежская область дроны Александр Гусев беспилотники
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