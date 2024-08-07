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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор показал последствия атаки дронов на Воронежскую область

Сюжет
Военная операция на Украине

Губернатор Воронежской области Александр Гусев показал последствия атаки украинских БПЛА на город Воронеж. Соответствующие фотографии глава региона опубликовал в своем телеграм-канале.

Фото: Gusev_36 / Telegram
Фото: Gusev_36 / Telegram
Фото: Gusev_36 / Telegram
Фото: Gusev_36 / Telegram
Фото: Gusev_36 / Telegram
Фото: Gusev_36 / Telegram
Фото: Gusev_36 / Telegram
Фото: Gusev_36 / Telegram
Фото: Gusev_36 / Telegram

На кадрах видно, что повреждения получили окна трех последних этажей многоквартирной высотки. Повреждения получил жилой дом на улице Березовая Роща.

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергается атакам со стороны Украины.

В ночь на 7 августа при падении беспилотника в Воронеже получил повреждения фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща. Обломки еще одного дрона упали на Ленинском проспекте города. В нескольких квартирах многоквартирного дома выбило окна, были повреждены автомобили.



 

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Воронежская область Александр Гусев дроны последствия кадры
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