В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
В Липецкой области вводится режим воздушной опасности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Опасность атаки дронов объявлена в соседней Воронежской области. Там по данным губернатора Александра Гусева были сбиты несколько беспилотников самолетного типа.
В Курской области в ночь на 11 августа сбивали украинские ракеты. Один из сбитых снарядов упал вблизи многоэтажного дома, пострадали 13 человек.
В ночь на 9 августа Липецкая область подверглась массированной атаке украинских дронов. Тогда там объявили режим воздушной опасности.
По данным Минобороны, над регионом сбили 19 беспилотников. Артамонов сообщал о девяти пострадавших в результате удара. Позднее один из них скончался в больнице.
Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС
В трех областях России ввели режим контртеррористической операции
Заявление Минобороны о ситуации в Курской области
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией
Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»