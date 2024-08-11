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Военная операция на Украине ,  
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В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

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Военная операция на Украине

В Липецкой области вводится режим воздушной опасности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Опасность атаки дронов объявлена в соседней Воронежской области. Там по данным губернатора Александра Гусева были сбиты несколько беспилотников самолетного типа.

В Курской области в ночь на 11 августа сбивали украинские ракеты. Один из сбитых снарядов упал вблизи многоэтажного дома, пострадали 13 человек.

«Никуда мы не побежим». Репортаж РБК из Курской области
Политика
Фото:Дмитрий Серков / РБК

В ночь на 9 августа Липецкая область подверглась массированной атаке украинских дронов. Тогда там объявили режим воздушной опасности.

По данным Минобороны, над регионом сбили 19 беспилотников. Артамонов сообщал о девяти пострадавших в результате удара. Позднее один из них скончался в больнице.

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Теги
Липецкая область БПЛА Игорь Артамонов
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