В Курской области восьмой раз за сутки объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность, сообщает пресс-служба регионального правительства в телеграм-канале.
«Курская область: ракетная опасность!», — предупредили местных жителей.
Около 23:45 в Курске был слышен звук взрыва, через пять минут — серия из нескольких взрывов, передает корреспондент РБК. По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, в Курске работает система ПВО.
После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированную атаку на Курскую область, там идут боевые действия.
По данным Минобороны России на 12:10 10 августа, группировка «Север» и подошедшие резервы продолжали наносить поражение украинским военным, шло «огневое поражение живой силы и техники» в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях и Свердликово. В районах Ивашковского, Малой Локни и Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника.
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